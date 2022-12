El Cádiz CF cierra 2022 en zona de descenso

El Cádiz CF no es capaz de avanzar. Los pasos cortos sirven de muy poco cuando tiene la misión de salir del pozo. Pero no hay manera. Volvió el equipo amarillo a casa en el regreso de la Liga con la necesidad de vencer al Almería, un rival directo que no se llevó de milagro el triunfo del Nuevo Mirandilla.

El conjunto gaditano se quedó con un punto pese a una pésima segunda mitad en la que su adversario le perdonó la vida. El gol de Lucas Pérez evitó una derrota que hubiese sido un golpe muy duro, aunque el empate es del todo insuficiente ante un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera División.

El Cádiz CF cierra el año 2022 de la misma manera que lo empezó aunque en otra temporada, en este caso la 2022/23 en la que vuelve estar atascado en la penúltima posición, la 19ª, es decir, en zona de descenso, en la que acostumbra a malvivir desde el comienzo del presente curso.

El equipo amarillo suma sólo 12 puntos tras 15 jornadas en las que ha peleado por 45. Se ha quedado con menos de un tercio. No consigue salir del descenso en el cierre del año y abrirá 2023 en ese 19º puesto que pesa como una losa.

El desafío de la escuadra de Sergio González seguirá siendo abandonar las plazas de peligro. La 17ª sigue estando cerca, ocupada por el Espanyol también con 12 puntos a falta de su visita al Camp Nou el 31 de diciembre. El Sevilla es el inquilino del 18º escalón también con 12. El Celta, 16º con 13, está a tiro de uno de un Cádiz CF que deba andar fino para darles caza o al menos no perde distancia.