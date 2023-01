Locura en la presentación de Lucas Pérez

El gesto del delantero Lucas Pérez de bajar dos categorías para ayudar al equipo de su ciudad y su corazón, el Deportivo, a regresar al fútbol profesional fue agradecido por miles de deportivistas que acudieron este martes a darle la bienvenida al Estadio Abanca-Riazor. El ariete procede del Cádiz CF, con el que marcó su último gol el pasado viernes.

"Yo no soy estrella, soy el mismo de Monelos -el barrio en el que nació en A Coruña-", dijo el futbolista en su presentación ante los periodistas, minutos antes de salir al campo para vibrar y emocionarse con la gente. Lucas dijo que solo quiere ser "feliz" y la felicidad máxima le llevó a emocionarse al ver la respuesta de la afición del Deportivo, el escucharle corear su nombre.

También sonó el "nos van a ver volver", el cántico que suena en cada partido del equipo gallego, uno de los nueve campeones de Liga, ahora en la categoría de bronce. "Espero que (la ilusión de) la gente se contagie para el equipo. Este no es el equipo de Lucas, es de la ciudad, de niños, de abuelos y toda la ilusión que está generando vaya al campo. No vengo a salvar a nadie, vengo a tratar de ayudar. No porque venga yo o Messi vamos a ascender", había precisado Lucas en la sala de prensa.

Pidió tranquilidad, pero fue imposible. La afición acudió a la jornada de puertas abiertas para recibirle. Llenó el anillo inferior de tribuna y también hubo aficionados en la grada superior, incluso hacia los fondos. Probablemente por encima de 7.000.

Lucas salió vestido de corto, de blanquiazul, al campo. En el vestuario escuchó el ruido, la megafonía que calentaba el ambiente, y ya en el verde, se dio la vuelta y lo comprobó con sus ojos. El '7' del Deportivo acabó premiando a los seguidores blanquiazules lanzando balones a la grada.

El resto intentará convertirlos en gol en el campo para un equipo en el que su llegada ha desatado la locura. En la tienda del club la demanda de camisetas con el nombre del jugador se ha desbordado. Tras haber puesto incluso dinero de su bolsillo para cerrar su etapa en el Cádiz CF, en LaLiga Santander, y fichar por el Deportivo, Lucas Pérez debutará el próximo domingo ante el Unionistas de Salamanca en Riazor, escenario en el que este martes parecía día de partido.