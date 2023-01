Valencia - Cádiz CF: horario y dónde ver por televisión el partido de la jornada 16 de La Liga Santander

La visita a Mestalla no va a ser fácil para el Cádiz CF. Tanto por lo deportivo como por lo extradeportivo, los ánimos no están bien. Esta semana no se ha hablado de otra cosa que de la marcha de Lucas Pérez y de las muchas carencias que tiene el equipo. De hecho, apenas se ha nombrado que hay liga y nada menos que todo un Valencia en su campo.

El precedente liguero contra el Almería en el Nuevo Mirandilla tampoco tranquiliza. Los amarillos mostraron cierta inmadurez en el juego, lastrada en parte por la mala forma y actitud de algunos jugadores. Aunque el Cádiz inició aquel partido con un ritmo e ímpetu que hacían presagiar una buena noche, una decisión inexplicable del VAR y un gol que no se vio venir del Almería noquearon al equipo. Y en la segunda parte, no fue capaz de controlarse, de serenarse, tan solo un hecho aislado, un gol del ya ex, Lucas Pérez, salvó la situación. Lo preocupante es que ese guion es una tónica habitual de muchos partidos de esta temporada en los que los cadistas evidencian falta de fortaleza emocional y, por qué no, física. En juego para este viernes 6 de enero, día de Reyes, está salir de los puestos de descenso después de muchas jornadas en el pozo.

En el otro lado está un Valencia que se fue al parón mundialista, metiéndole tres en Mestalla a todo un Betis, soñando con la Europa League. Pero que ahora viene de perder en el estadio de La Cerámica por 2-1 ante el Villarreal y habiéndose alejado de los puestos europeos, instalándose en la purgatoria mitad de tabla. La escuadra del carismático Genaro Gattuso ilusionaba a los valencianistas a principio de temporada. Sin embargo, entró en un ciclo de irregularidad que lo ha asentado en mitad de tabla. La necesidad es no perder de vista el sueño, de volver a hacer sentir grande a uno de los conjuntos españoles con más historia europea.

Fecha y horario del Valencia - Cádiz CF

El partido correspondiente a la jornada 16 de La Liga Santander se jugará en Mestalla el próximo viernes 6 de enero a las 21 horas.

Dónde ver por televisión el Valencia - Cádiz CF

El encuentro entre el conjunto che y los cadistas podrá verse en directo a través de DAZN La Liga. El minuto a minuto de este partido vía online podrá seguirse a través de Diario de Cádiz.