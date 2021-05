Garrido, su papel secundario y su futuro en el Cádiz CF

El Cádiz CF está de vacaciones pero no hay descanso para todos en el club. Los que más trabajan en estas fechas y durante los próximos meses son los responsables de la dirección deportiva, Enrique Ortiz y Jorge Cordero.

Ellos afrontan la misión de construir la mejor plantilla posible con vistas a la próxima temporada 2021/22 con las lógicas limitaciones económicas y condicionados por el exceso de jugadores que a día de hoy pertenecen al equipo.

Las salidas se convierten en una cuestión de suma relevancia para poder dejar espacios a las caras nuevas. Enrique y Cordero contarán con la opinión del entrenador, Álvaro Cervera, en la confección de plantel que de nuevo competirá por la salvación.

Uno de los interrogantes que surgen en el mercado estival gira en torno al futuro de Jon Ander Garrido. El pivote defensivo, que llegó a mitad de la campaña 2013/14, es uno de los jugadores que hizo el recorrido en el Cádiz CF desde Segunda División B hasta Primera. De hecho, es el miembro más antiguo de la actual plantilla y el que acumula más partidos oficiales con el escudo cadista en su pecho.

El vasco, uno de los capitanes, acredita 221 encuentros con el Cádiz CF y es el vigésimo jugador con más participaciones en la historia del club tras desbancar de ese puesto a Mágico González, 21º con 219.

Pero Garrido dejó de tener en Primera el protagonismo del que había gozado en años anteriores. La campaña 2020/21, su octava en el club, fue la que menos minutos estuvo sobre el césped, incluida la 2015/16, cuando a mitad de curso salió cedido al Racing de Ferrol.

El medio no llegó a los 800 minutos en la Liga (796) en el año de su estreno en la élite. Hasta 19 compañeros sumaron más tiempo sobre el césped en el campeonato. Superó los 1.000 (1.052) con el añadido de tres compromisos de la Copa del Rey.

Arrancó con el obstáculo de una lesión de rodilla que arrastraba del curso anterior (le obligó a pasar por el quirófano), aunque cuando estuvo al cien por cien no llego a tener continuidad y en ocasiones Fali, que es defensa, ocupó plaza en el centro del campo antes que él.

De los 23 partidos de Liga que disputó, el ex del Barakaldo sólo fue titular en siete y sólo dos los jugó hasta el pitido final. De habitual en el once en Segunda A a un papel secundario en Primera que no parece que vaya a cambiar en el próximo ejercicio de nuevo en la máxima categoría.

¿Cuál es la situación de Garrido? Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y el punto de partida para la próxima temporada es su permanencia en el equipo. El club pretende reforzar el centro del campo con la plaza libre que hay tras la retirada de Augusto Fernández, aunque nunca se sabe qué puede pasar en el mercado. ¿Y si en lugar de uno llegan dos medios?

Garrido es un futbolista querido y respetado por su antigüedad en el club y su comportamiento intachable. Un jugador que siempre está al servicio del equipo, que siempre trabaja a tope. Desde la entidad cadista tienen claro que el mediocentro debe recibir el mejor trato pase lo que pase.

Jens Jonsson y José Mari parten con galones en la media para la próxima temporada más uno o dos centrocampistas que en principio se unirán al Cádiz CF en las próximas semanas. Con ellos estarían además Álex Fernández y Garrido.