Cervera hará rotaciones ante el Huesca y lanza una advertencia

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, anunció el viernes 6 de mayo que hará rotaciones en la alineación para afrontar el partido contra el Huesca que se disputa el sábado en el estadio Carranza.

"Vamos a hacer cambios porque hay gente que merece jugar más de lo que ha jugado y hay gente que merece tener un descanso. El equipo va a ser competitivo", explicó el técnico, que confirmó las bajas de Álex Fernández, Juan Cala y Salvi Sánchez.

Álvaro Cervera se toma muy en serio el encuentro porque "la Liga se está jugando y hay jugadores que pueden estar y otros que no la próxima temporada, y en estos partidos se toma nota de muchas cosas. Ellos lo saben. Es difícil jugar este tipo de paridos pero somos profesionales y tenemos que competir".

Al preparador cadista le molestaría mucho que se repitiese el final de la pasada campaña, cuando su equipo perdió los tres últimos partidos. "Cuando se consigue un objetivo no se para, hay que seguir y no podemos quedarnos donde estamos porque otros años no nos ha sentado bien".

Insistió en su tesis Cervera: "No podemos perder tres partidos como el año pasado por tres manos, no es normal y cuando se repite es por falta de concentración y eso no puede pasar, voy a hacer todo los posible para que eso no pase".

"Somos un equipo con la obligación de salir a intentar ganar", indicó Cervera, quien reconoció que una vez conseguido el objetivo "sí que te das cuenta que se nota la falta de concentración e intensidad", algo que él pretende evitar.

Se mostró contundente el entrenador: "Si detecto que hay algo que no me gusta lo cambaré, son cuatro partidos. Haré todo lo posible y cambios de jugador y posición para que se compita". Se la ha dicho a sus futbolistas "en tono amable y de agradecimiento por estar en esta situación" en la clasificación.

El técnico anunció que ante el Huesca se podrá ver "algún jugado en posición menos habitual, lo demás según vaya viendo en cada partidos iré decidiendo. Hay jugadores que no sabemos dónde estarán la próxima temporada, ojalá con nosotros. Si quieres estar hay que demostrarlo, está la oportunidad en este cuatro partidos".

"El dibujo y la manera de jugar no cambiará, no es equivocado si tenemos 40 puntos. Tenemos que tener la misma línea en estos cuatro partidos", añadió el inquilino del banquillo.

¿Qué supone tener amarrada la salvación? Cervera señaló que "nos hemos quitado el peso que tenía antes la mochila. Nos hemos liberados ya no hablamos de los puntos, pero seguimos teniendo la etiqueta de jugadores de Primera y podemos ser decisivos para los resultados de la Liga, tenemos que hacer nuestro trabajo".

Insistió Cervera en competir hasta el final e incluso lanzó una advertencia. "No podemos perder los cuatro partidos como el año pasado, no va a pasar y si pasa pasará más cosas trascendentes de lo que pasó el año pasado".

El técnico se marca el reto de seguir compitiendo sin ir más allá. "Nadie nos ha dijo que nos juguemos dinero y lo de la mejor clasificación en Primera tampoco me lo pongo como objetivo. Si ocurre se hablará de ello pero no es algo que miramos".

El Huesca llega a Carranza con la permanencia en juego. Cervera desgranó el modo de juego del rival: "juega con tres centrales y dos carrileros, aunque tiene alguna baja importante como Insúa y Pulido. Es un equipo que fuera de casa me gusta lo que veo, bueno también a balón parado, con Rafa Mir que demuestra que es un delantero importante".

El técnico cadista dijo que el Huesca "es un equipo peligroso y más ahora en la situación que está. A la mínima que le des te va a hacer daño, tenemos que hacer la oposición necesaria para poder ganar".

El entrenador no prevé la opción de futbolista del Cádiz B para la cita del sábado. "Ahora mismo en el primer partido no. Ya veremos más al final, ahora se merecen jugar los jugadores (del primer equipo) que menos han participado. Al final quizás podamos ver alguno del filial que nosotros pensemos que nos puede echar una mano".