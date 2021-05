El mensaje de amor de Mágico al Cádiz CF

Uno de los momentos interesantes de la visita a El Salvador del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y el vicepresidente, Rafael Contreras, fue la disputa de un partido amistoso en el que participaron los dos y también Mágico González.

La visita de los dirigentes cadista tenía como principal objetivo la rúbrica de un convenio con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), aunque hubo tiempo para algo más.

El partido sirvió para disfrutar de la calidad que atesora Mágico, una calidad que perdura más allá del paso del tiempo. El astro salvadoreño dedicó unas palabras dirigidas a los cadistas y también a los representantes del club que se desplazaron al país centroamericano.

"Me siento muy halagado, raro, extraño, me siento estupendamente porque es una linda oportunidad para poder peguntarle cosas que me gustaría saber del equipo, me gustaría saber qué se siente al tener esa linda y gran responsabilidad de ser un presidente de un club como el Cádiz al que queremos mucho", explicó Mágico.

El ex futbolista del Cádiz Cf mostró su deseo de agradar a Vizcaíno y Contreras y les agradeció que cumpliesen "la promesa de jugar un partido con nosotros, con los jóvenes con los que suelo jugar de vez en cuando".

Mágico siempre tiene presente al equipo amarillo, en el que desarrolló casi toda su carrera como profesional en los 80 y principios de los 90.

El ex jugador culminó su mensaje con la parte más emotiva. "Seguir pasándolo como merecéis", indicó mientras él, desde la distancia, "tratando de estar lo más cerca de posible".

"Los amo, os quiero mucho", dijo sin rodeos Mágico al Cádiz CF y su afición antes de referirse a la temporada del equipo amarillo. "Es lindo pasar de esa presión, que si caer a zona de descenso..., ya se respira un poco. Vamos a seguir creyendo en nuestro Cádiz querido en nuestros corazones"