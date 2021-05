Pacha Espino: "Nuestra situación actual era impensable"

El lateral izquierdo Alfonso 'Pacha' Espino atendió este miércoles a los medios de comunicación en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, tras el primer entrenamiento de la semana pensando en el Huesca. El defensor del Cádiz CF asume la calma que exista cuando llegan estos encuentros con el objetivo cerrado.

"Todos los equipos se están jugando algo hasta el final y para nosotros es algo lindo jugar tranquilos, pero hay que seguir compitiendo e intentar terminar lo más arriba posible", explicó. "Hemos tenido mucho peso las 34 jornadas que hemos jugado. No estamos salvados matemáticamente, pero sería casi imposible no salvarse y esto es evidente que te da tranquilidad".

En cuanto a la valoración al trabajo realizado, explicaba que "era impensable esto". "La situación en la que estamos hoy la firmaba antes de empezar la temporada, obviamente. Creo que nos merecemos estar en esta situación y tenemos que disfrutar de esto".

Pacha Espino insiste en que no bajan los brazos por la ilusión de seguir sumando. "La motivación es que nos falta un punto o dos para salvarnos. No hay cosa más linda que competir. Cuando compites con la tranquilidad de los puntos no necesitas más motivación".

Para acabar, el lateral del Cádiz CF reparte méritos dentro de la plantilla. "Hicimos un gran año colectivamente más que nada. Ninguno sobresalió sobre el resto. Todos cumplimos, todos aportamos nuestro granito de arena. No me siento asentado. Tenemos que competir partido a partido, año a año para ganarnos el puesto cada uno".