Cala: "Diakhaby es una marioneta en manos del presidente del Valencia"

Juan Cala, futbolista del Cádiz CF, se ha despedido de la temporada 2020/21 para operarse de una rodilla con la mente puesta en la próxima campaña una vez que el equipo ha amarrado la permanencia en Primera División.

El defensa reflexiona sobre el desagradable episodio en el que se vio envuelto el pasado 4 de abril cuando fue acusado de llamar "negro de mierda" a Mouctar Diakhaby durante el partido contra el Valencia disputado en el estadio Carranza.

Han pasado más de un mes de aquel encuentro y no ha habido una sola prueba que demuestre que Cala profiriese un insulto racista al zaguero del conjunto ché. El caso ha sido investigado de arriba abajo por dos entidades, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (a través de un juez instructor), y no hay nada.

El jugador del Cádiz CF, en una entrevista publicada el viernes 7 de mayo por el diario El Mundo, firmada por Eduardo J. Castelao, asegura que "no le digo nada" a Diakhaby. "Se me acusó de algo sin saber si era cierto o no. Todo tenemos que hacernos mirar esto".

El lebrijano achaca la reacción el central del Valencia durante el partido "a que cree haber escuchado algo". Otra cosa es lo que ha pasado después. Cala opina que Diakhaby "es una marioneta de en manos de Murthy, el presidente del Valencia, que quiere cubrir la mala gestión con algo que no ha pasado y le utiliza de escudo. Le interesa formar el lío".

"Intuía que se iba a formar el lío cuando Gabriel Paulista decide irse al vestuario, porque es él quien toma la decisión" añade Cala.

El sevillano asegura que "voy a defender mi honor hasta el final" y dice que en España sale gratis acusar sin pruebas. "A mí me crucificaron para ganar un puñado de votos... Les importa un carajo la realidad de los hechos".

Cala indica que el Gobierno presionó para que le castigaran. "Han presentado un escrito a la Federación para que así fuera, pero no han tenido la dignidad de disculparse cuando se ha demostrado que es no es cierto... ¿En manos de quién coño estamos? ¿Cómo pueden pedir justicia si ellos no son justos?"