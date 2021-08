Cervera enciende la luz roja a la espera del Atlético

Comparecencia de Álvaro Cervera en la previa del Trofeo Carranza que este miércoles medirá al Cádiz CF con el Atlético de Madrid. El entrenador lo ha repasado todo y ha mostrado su preocupación por el mal momento del equipo y el ritmo de la salida y llegada de futbolistas hasta dejar cerrada la plantilla.

Para empezar, Cervera ha efectuado una valoración de la preparación desde el regreso a los entrenamientos. "Las pretemporadas so difíciles, complicadas. Es un tiempo donde hay que prepararse para la Liga. Pero cada día se hace más complejo con las salidas y llegadas. Mentiría si no dijese que nos está costado mucho. Este año nos está costando. Estamos en fase de preparación para la Liga".

Valoración de las incorporaciones: "De los que han llegado hay alguno que es básico porque son posiciones que no estaban cubiertas como el lateral izquierdo porque solo había uno. Tomás Alarcón es un jugador muy de futuro y espero que de presente. Muy buen futbolista. Los otros hay que verlos competir en la Primera División española. Vienen con buena predisposición. Osmajic nos ha sorprendido porque pensábamos que estaba en formación y ha competido bien, pero queremos verle en Primera, como a otros". Y lanzaba un deseo sobre lo que hay que mejorar. "Me gustaría que los extremos seamos más fuertes y mejores que hasta ahora".

"Sabemos que el Atlético es mejor que nosotros, pero vamos a intentar competir e intentar ganar el Trofeo"

Llega el Trofeo Carranza, una cita siempre especial para el Cádiz CF. "Nos gusta competir siempre sabiendo las dificultades. No estamos preparados para el inicio de Liga y mañana es un partido importante. Hay dos opciones: Dar 45 minutos para mañana y el sábado o hacer dos equipos. Sabemos que el Atlético es mejor que nosotros, pero vamos a intentar competir e intentar ganarlo".

Cervera lanza un deseo a la espera de lo que depare el mercado de fichajes. "Me gustaría que viniesen dos jugadores con vitola de titulares y luego, según las salidas, pues jugadores de Primera y con potencial para que cuando haya que hacer cambios no se note mucho".

A pesar de que otras pretemporadas han existido dificultades, el técnico admite que este año se complica todo un poco más. "Somos un año mayores todos, no quiere decir que sea bueno o malo, puede ser la dos cosas. Hemos tenido problemas de Covid y lesiones en el caso de los centrales. Tenemos a Haroyan recién llegado nuevo. Cala empezó hace poco. Marcos Mauro ha estado lesionado y Fali cogió el Covid. Se necesitan unos kilómetros, unas horas para competir. Ahí tenemos un problema grave", se ha lamentado.

"Hemos visto que contra equipos importantes el Cádiz no compite bien, las sensaciones no son buenas"

Cada vez le queda menos tiempo para preparar el arranque de temporada y es algo que también le preocupa por el momento del equipo. "Si me dieran a elegir me gustaría que la Liga empezara dos semana después; para nosotros empieza pronto. Y me gustaría que el mercado de fichajes acabara mañana. Tengo la ilusión de siempre pero hay días que te vas a dormir muy preocupado. Hay cosas que no puedo controlar. Hemos perdido tres partidos, nos han metido seis goles y hemos marcado uno. Estamos lejos de ser el equipo que yo quiero". Y profundiza con la siguiente reflexión: "Este equipo siempre ha sido mejor cuando ha tenido competición, pero no podemos pensar en lo que ha ido bien porque un día puede dejar de ir bien. Perdimos con el Osasuna el año pasado y parecía que no íbamos a salir de abajo y al final salimos. Este año debíamos estar mejor preparados y a lo mejor es culpa mía. Hemos visto que contra equipos importantes el Cádiz no compite bien, las sensaciones no son buenas. Que el día del Levante vamos a estar ahí, seguro; pero a día de hoy las sensaciones no me gustan", indicaba el preparador del Cádiz CF.