El Cádiz CF recibe llamadas por Osmajic, que no se mueve del equipo

Milutin Osmajic se ha convertido por méritos propios en el hombre del verano en el Cádiz CF. Llegó como un completo desconocido procedente de su Montenegro natal y sólo dos semanas después de su aterrizaje no hay aficionado que no haya disfrutado con sus goles y no se sepa su nombre.

El delantero se ha dado a conocer en poco tiempo a base de goles y carreras como si fuese Usain Bolt. De momento es el máximo anotador del Cádiz CF en pretemporada con cuatro tantos: los dos que le hizo al Barbate, el que marcó frente a la Balona y el más reciente en el duelo contra el Algeciras disputado el sábado 24 de julio en el Nuevo Mirador.

Osmajic cumple 22 años el 25 de julio pleno de felicidad, con las miradas puestas en él gracias a la exhibición de sus múltiples cualidades. No sólo ve la portería más grande que nadie. Explota al máximo su velocidad, cuando entra en carrera es difícil de parar y define con eficacia en el mano a mano. Y además asiste: sirvió el pase del gol que abrió la lata en el Municipal de La Línea.

El ariete sabe aprovechar los espacios. Cuando tiene metros por delante cabalga como un caballo desbocado sin control y se planta con rapidez en el área contraria. El propio entrenador, Álvaro Cervera, reconoce que está gratamente sorprendido por el buen hacer del jugador.

En principio encaja en el estilo de juego de Cervera a la espera de rivales de mayor entidad, a los que se enfrentará el Cádiz CF la semana entrante en Marbella: el martes 27 se prueba ante la Unión Deportivas Las Palmas y el viernes 30 le espera el Espanyol en la que será la primera cita del verano con un adversario que milita en la conocida como Liga Santander.

Osmajic acapara los focos mientras trabaja duro para hacerse un hueco en el equipo. Está siendo la sensación de la pretemporada y en el Cádiz CF han recibido llamadas equipos de Segunda División A para preguntar por la situación del atacante. Uno de ellos es el Leganés.

La posibilidad de una cesión del futbolista a un equipo de la categoría de plata estaba encima de la mesa cuando se cerró su fichaje. Era una idea para que cogiese experiencia en el fútbol español, pero a día de hoy en la entidad cadista no se plantean su salida dado su excelente rendimiento.

Si el balcánico mantiene el ritmo en las próximas semanas, será uno de los cuatro delanteros de conjunto amarillo para la nueva temporada en la élite. Es un jugador que ha empezado a revalorizarse desde su llegada.

La cláusula de rescisión del contrato de Osmajic es de 6 millones de euros si tiene ficha sub’23, como está previsto. Si tiene licencia profesional, la cifra asciende a los 15 millones. A este paso, quién sabe si en el club optan por cursar una ficha de mayores para que su precio sea mayor en el caso de un futuro traspaso si el delantero realiza una gran campaña.