Cervera: "Me alegro mucho de la salvación del Cádiz"

No es fácil que Álvaro Cervera hable de su pasado más reciente en el Cádiz CF. Desde su marcha ha sido respetuoso con su silencio. Una vez que el conjunto amarillo ha alcanzado la permanencia, el ex técnico cadista habla de su trayectoria en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) y de cómo ha vivido la salvación de un equipo al que le unen muchas cosas.

En una entrevista con Alberto Hernández, Cervera recuerda su fichaje por el Cádiz CF. "Cuando vine a Cádiz era un momento un poco angustioso. El equipo llevaba tiempo en Segunda B y tenía que volver a Segunda A. Jugó un play-off y aquello no salió bien. Buscaban resultados y cuando llegué empezamos a crecer saliendo de Segunda B y luego con otro ascenso, hasta este año en Primera que la cosa se torció", momento en el que añade que "ya este año el ambiente interno no era el que yo había querido o intentado que fuera para que las cosas fueran bien". "Al final se torció, lo que unido a que los resultados no eran buenos y pasó lo que pasó".

Cervera recuerda que en su etapa gaditana "estuve muy bien, muy cómodo". "Viéndolo desde la distancia, sé que se me tiene mucho cariño en Cádiz y yo también a ellos porque es recíproco", asegura antes de profundizar en algunas claves de su ciclo amarillo. "Yo he estado en el Cádiz por los resultados. Conseguimos un ascenso a Segunda A, un play-off a Primera, dos temporadas rozando la fase de ascenso, luego subimos a la máxima categoría y nos mantuvimos. Cuando la sintonía interna no era buena se precisaba un cambio", recuerda el entrenador.

"He tenido una conexión muy importante con Cádiz, pero no puedo ocultar que todo depende al final de que lleguen las victorias"

Todo ello con un vínculo poderoso al equipo, la afición y la ciudad. "He tenido una gran relación y una conexión muy importante con Cádiz, eso está claro. Pero no puedo ocultar que todo depende al final de que lleguen las victorias. Está claro que cada cual tiene sus razones para no continuar conmigo en el banquillo y yo tendré las mías para seguir como entrenador", añade el ex del Cádiz CF.

Un hombre muy querido en el cadismo por lo que consiguió, habla de la alegría de ver al Cádiz CF un año más en Primera División. "Me alegro de la salvación, me alegro mucho. Yo nunca tuve dudas de que llegaría la permanencia. Es cierto que se escaparon puntos que dolieron, que los rivales eran fuertes y que faltó suerte en algunos momentos. Pero de los equipos de abajo el que mejor estaba era el Cádiz y eso se ha visto en las jornadas finales", concluye.