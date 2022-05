Fali: "Con otro vestuario el Cádiz estaría descendido"

Rafael Giménez Fali es uno de los ídolos del cadismo, un futbolista peculiar, buen profesional y que conectó desde el minuto 1 con el sentimiento Cádiz CF. El defensa central repasa la temporada, lo sucedido a lo largo de diez meses hasta llegar a la orilla de la permanencia. Si no sucede nada extraño, su pasión futbolera le dará para estar tres temporadas consecutivas en Primera División.

La felicidad de Fali es la misma de todos. "Estamos muy contentos. Ha sido muy sufrido y estamos muy felices. Nos ha costado mucho, pero el Cádiz sigue en Primera División, que es donde se merece. Agradezco a todos. Desde Álvaro Cervera, porque también gracias a él estamos aquí, hasta Sergio porque ha cambiado la cara al equipo y nos ha dado otras perspectivas. Pero la verdad es que todo el mundo, desde que empezamos, tiene el mérito de dejar al Cádiz en Primera porque todos hemos luchado por el mismo objetivo", afirma el zaguero.

Una campaña compleja la del Cádiz CF en la que se ha tenido que aguantar la respiración ante las fases de mayor dificultad, aunque se queda con la felicidad, su felicidad. "El mejor momento de la temporada fue el del último partido. Aunque, bueno, cuando marcó el 'Choquito' los minutos parecían que no pasaban", recuerda Fali antes de añadir que "todos mirábamos y estábamos todavía en el minuto 82 y yo pensaba que igual teníamos que haber metido en el 90 y los otros acabasen el partido", relata.

🗣️ Fali: "El mejor momento fue cuando marcó mi hermanito el Choquito en Vitoria, que no pasaban los minutos, pero se consiguió el objetivo" pic.twitter.com/bcHHdXuHvG — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 31, 2022

Pero el desenlace mereció la pena, tal y como explica el valenciano. "Fue muy sufrido pero al final se ha conseguido el objetivo. Ver a la afición ahí a las cuatro de la mañana… es poco para lo que se merecen. Pero ahí están y que nos animen otra vez en Primera División. Dije hace tiempo que todo tiene su recompensa y al final el fútbol nos lo ha dado a nosotros con este logro".

La cara oscura del curso también está presente en el recuerdo del central del Cádiz CF. Habla de los malos momentos. "Los vestuarios tienen que ser muy fuertes y este vestuarios siempre ha demostrado que en las malas está a una, todos juntos. Cuando llegan las cosas malas es cuando se ve la gente, la familia y este vestuario ha vuelto a ser grande en ese sentido. Con otro vestuario estaríamos descendidos", afirma de manera tajante.

Fali cree que la fe fue clave para creer en lo que se hacía. "Sabíamos que lo íbamos a pasar mal, pero teníamos la mente puesta en que debíamos salir en la última jornada y en el último minuto. Al final se consiguió, pero en los momentos difíciles el vestuario debe estar unido y este lo ha estado siempre".

Su comunión con la masa social del Cádiz CF le llena de emoción. El futbolista se siente uno más aunque lo viva desde el césped. "Le agradezco todo el apoyo que nos ha dado todo el año. Es normal que todo el mundo quiera venir al Cádiz. Eso es algo que no sabía hasta que vine. Cuando vine, hablaba con gente que había estado aquí y me lo decía. Pero hasta que no lo vives no lo sientes y no sabes lo es. Deseo que el año que viene sigamos juntos otra vez y que lo demos todo para alcanzar los objetivos".