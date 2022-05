¡¡El Cádiz CF sigue en Primera!! (0-1)

El Cádiz CF jugó en tres campos en una tarde no apta para cardíacos. Le costó la misma vida hacerse con la victoria (0-1) ante el descendido Deportivo Alavés pero bastó un solitario gol de Lozano en la segunda parte y el empate (0-0) del Granada ante el Espanyol para certificar la continuidad en la máxima categoría.

No fue precisamente el mejor partido del Cádiz CF. Todo lo contrario. Fue un partido condicionado por los nervios, con una primera parte inservible y una segunda en la fue a por todas porque no le quedaba otra. Ganó por empuje con un gol del hondureño, providencial en su salida a 20 minutos para el final.

Necesitaba ganar y que no lo hiciese el Mallorca o el Granada. Los bermellones no fallaron en El Sadar (0-2) y el que sí lo hizo fue el Granada, que no pasó del empate a cero en el Nuevo Los Cármenes ante el Espanyol. Los rojiblancos son los que se van a Segunda y el Cádiz CF se queda en Primera un año más.

Sergio González apostó por los mismos hombres que ante el Real Madrid con la única variación de Iza Carcelén en lugar del lesionado Carlos Akapo. Un 4-4-2 de corte ofensivo, de nuevo con Rubén Alcaraz y Álex Fernández en el doble pivote.

Era el último examen de la temporada y no cabía otra opción que la victoria y además sin depender de sí mismo. Tenia que arriesgar y lo hizo sin rodeos desde el comienzo. Presión alta para robar el balón.

Un aviso de Negredo en el minuto 6, sin llegar a tirar (con Espino en fuera de juego), mostró el camino a seguir que después no tuvo continuidad. No había otra que atacar y a ello se pusieron los visitantes con elavadas dosis de precipitación, como si quisieran resolver en los instantes iniciales. Se olvidaron quizás de que el partido duraba noventa y tantos minutos.

La ansiedad del necesitado contrastó con la soltura del que no se jugaba nada. Mientras el Cádiz CF buscaba la manera de dar con la tecla, el Alavés se las arregló para pisar el contraria sin demasiada dificultades. En el 14, Ledesmas, atrapó el cuero tras un flojo disparo de Jason.

Tras un arranque esperanzador, el conjunto amarillo empezó a destilar preocupantes síntomas de debilidad, sin llegar a conectar arriba y con la posesión de balón más equilibrada. Alcaraz y Álex no terminaban de hacerse con los mandos y los locales se fueron creciendo hasta tal extremo que fueron ellos los que tuvieron cerca el gol.

En el 25, Ledesma mantuvo el empate con un paradón tras un misil lejano de Loum, completamente solo en la frontal del área. En ese minuto, el descendido ya había tirado dos veces a puerta y el Cádiz CF ni siquiera amagado con un remate.

Le costó un mundo circular el esférico a los amarillos, cada vez más incómodos, sin nada de claridad, incapaz de generar juego y ocasiones. Hasta el 37 no remató a puerta fruto de una acción a balón parado. Centró Lucas Pérez en el saque de una falta lejana e Idrissi tocó con la punta de la bota dentro del área para que Sivera despejase sin muchos apuros.

Pasaban los minutos y el Cádiz CF no se aclaraba, sin el control del juego, sin a saber qué hacer, sin dar la impresión de poder marcar. Alcaraz y Álex desaparecidos, Sobrino e Idrissi sin hacer daño por las bandas, Lucas Pérez y Negredo sin entrar en contacto con el balón.

El Cádiz CF estaba perdido ante un rival más entonado pese a que le faltaban sus hombres más importantes. Llegó el descanso con un horizonte nublado de dudas y la pregunta de a qué estaba jugando un equipo, el amarillo, que no tiraba a puerta y en ese momento seguía ocupando plaza de descenso por méritos propios. Los tres encuentros con empate a cero a falta de la segunda parte definitiva para el desenlace del campeonato.

Era urgente un giro radical en la reanudación. Pero lejos de mejorar, los amarillos seguían sin dar la talla mientras el Mallorca e ponía por delante en el marcador en Pamplona.

Más de cerca que nunca de Segunda División, no le quedó otra que dar un paso más. En el 50, por fin una ocasión muy clara aunque sin acierto. Remate de Sobrino, el cuero rebotó un defensa e Idrissi, solo en el corazón del área, tiró flo a las manos del arquero.

El Cádiz CF tocó a rebato. Era todo o nada en la última media hora del curso y empujó con más corazón que cabeza. En el 58, un tiro lejano de Lucas Pérez se marchó por muy poco cerca de un poste.

Los amarillos se volcaron a la desesperada y los anfitriones no tuvieron reparos en meterse atrás. En el 64, Sobrino cabeceó fuera. La ligera mejoría en el juego se tradujo en acierto en el remate. En el 67, Idrissi falló solo delante de Sivera con un mal tiró que estrelló el balón contra el poste.

Los nervios se acrecentaron con el paso de los minutos. No había manera de poner un balón en condiciones en la portería contraria mientras a Mendizorroza llegó la noticia de un penalti fallado por el Granada. El Cádiz CF seguía con vida, pero no era capaz de hallar el camino del gol hasta que por fin lo encontró en el 76. Centró Iza Carcelén y Lozano, que llevaba tres minutos sobre el césped, acertó con la zurda en boca de gol. 0-1 El hondureño, rápido, se anticipó a la defensa y ese momento colocó al Cádiz CF en la permanencia.

Con el Mallorca con la salvación atada (0-2 El Sadar), todo quedaba entre el Cádiz CF y el Granada, que empataba ante el Espanyol. Tras un gol anulado a Lozano (78') por fuera de juego, la incertidumbre llegó al área contraria. En el 86, el árbitro pitó penalti por una mano de Espino inexistente. El VAR sostuvo al equipo amarillo. Revisó la acción en el monitor y rectificó porque no hubo pena máxima.