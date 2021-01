Carles Pérez, el sueño imposible del Cádiz CF

El Cádiz CF continúa activo en el mercado de invierno con la intención de reforzar la plantilla con vistas al segundo y definitivo tramo de la temporada, con el objetivo de la permanencia en juego cuando la competición se vuelve más complicada como comprobó en el choque frente al Sevilla.

Tras la reciente incorporación del delantero Ivan Saponjic, cedido por el Atlético de Madrid, el club aborda la llegada de más jugadores mientras mantiene abierta la puerta de salida porque necesita liberar fichas para poder dar de alta a los nuevos. Gonzalo Plata puede ser el siguiente en aterrizar.

El entrenador, Álvaro Cervera, aprueba el aterrizaje de Saponjic pero además quiere un futbolista que se caracterice por la velocidad y que pueda desenvolverse tanto de extremo como en la delantera. Ello está la entidad en un mercado limitado como es el de enero, con el inconveniente añadido de que este año se están produciendo menos movimientos en general.

El Cádiz CF pensó en la posibilidad de Carles Pérez, extremo que milita en la Roma, escuadra de la Serie A italiana que ocupa la tercera posición en la clasificación por detrás del Milan (líder) el Inter. De hecho, llegó a sondear al jugador por medio de terceros y se encontró con una respuesta negativa no porque el futbolista desprecie al equipo amarillo, sino porque en principio no tiene intención de moverse de la capital del país transalpino. Quiere seguir en el Calcio.

El jugador puede ubicarse en cualquiera de las dos bandas o como mediapunta. Tiene habilidad y es rápido. La Roma pagó hace un año al Barcelona once millones de euros por su fichaje. El extremo no se fue del todo bien del club azulgrana, del que dijo que no le había tratado bien.

El Cádiz CF no llegó a presentar una petición formal a la Roma para la cesión del futbolista una vez que conoció que Carles Pérez no estaba por la labor de abandonar su equipo en enero. La cosa no pasó de ser un interés que no fue a más.

El catalán, que cumplirá 23 años el próximo mes de febrero, no dispone de mucho protagonismo con su actual equipo, aunque fue ocupó un sitio en el once inicial en el encuentro que el conjunto romano disputó contra el Spezia el sábado 23 de enero, con victoria por 4-3. Acumula 762 minutos en 16 partidos este curso con la escuadra italiana (diez de Liga, cinco de la Europa League y uno de Copa).