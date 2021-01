El entrenador del Cádiz volvió a mostrarse crítico con la imagen del equipo. En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Álvaro Cervera reconoció que sus jugadores completaron una buena primera media hora pero destacó que todo cambió a raíz del 1-0.

Análisis de lo acontecido. "Habíamos planteado un partido en el que llevar lo más lejos posible en el tiempo el empate, y a partir de ahí buscar nuestras posibilidades. El Sevilla no creaba peligro, estaba incómodo, pero la mala suerte del 1-0 hizo que se nos pusiera cuesta arriba. Con balón nos cuesta mucho generar, y ahí llegó el segundo gol. En la segunda parte intentamos adelantar, pero llegó un tercer gol que en Primera División no puede pasar".

Carencias del equipo. "Hay que sacar conclusiones, porque si jugáramos otra vez este partido se cambiarían cosas. Habrá partidos en los que podamos competir contra equipos como el Sevilla, porque nosotros hemos aguantado hasta el primer gol. A partir de ahí se nos han visto las carencias que tenemos. No es que sean de otra Liga, pero hay partidos como éste en el que no".

"Esta derrota llega más por problemas futbolísticos que mentales"

Un problema futbolístico. "El equipo estaba haciendo lo que queríamos, aunque pensábamos que con el balón haríamos más cuando robásemos, pero se la entregábamos a ellos. A partir del primer gol tampoco ha habido apatía. Esta derrota es más por cuestiones futbolísticas que mentales".

Falta claridad con el balón. "Hemos echado en falta hacer algo más con la pelota. Seguimos defendiendo bien en las ayudas, pero cuando robamos a nosotros nos cuesta llegar hasta campo contrario. Ahí es donde ante equipos como estos te pueden hacer daño, como en el primer gol".

El planteamiento para tapar las bandas. "Desde el principio entraron con Navas y Suso por la derecha y no nos crearon problemas, tampoco con Acuña y Ocampos por la izquierda. Sabíamos que eso iba a ocurrir, pero entre Marc y Álex, por un lado, e Iza y Salvi, por el otro, lo teníamos controlado. La única que no hemos controlado es la del disparo de Suso, que no pensaba que fuera a tener tanto peligro, aunque sabiendo que es un zurdo... Es lo único que había hecho el Sevilla, no más. Pero lo malo es que con la pelota no habíamos hecho nada".

Apesadumbrado. "Me voy apesadrumbrado porque estamos en la misma Liga que ellos... Sin la pelota más o menos lo hacemos bien, pero con la pelota hay que hacer más porque de lo contrario no podemos competir en este tipo de partidos".

Duro calendario por delante. "Lo sabemos, sabemos que podemos estar tiempo sin ganar, que son equipos mejores que nosotros. Nos prepararemos y a ver si tenemos un poco de fortuna para rascar algo para cuando vengan los partidos importantes, ante los rivales más parecidos a nosotros, sumar más puntos".