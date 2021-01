El partido que este sábado disputaron Sevilla y Cádiz en el Ramón Sánchez Pizjuán no pasará a la historia del club gaditano como un grato recuerdo por razones obvias. Los pupilos de Álvaro Cervera vieron rota la racha de cuatro jornadas ligueras sin conocer la derrota, intercaladas, eso sí, con el revés en Copa del Rey contra el Girona. En Nervión quedó frenada la cuenta de 24 puntos en la tabla clasificatoria con la que los amarillos habían cerrado la primera vuelta de la competición.

Sin embargo, la visita a la capital hispalense sí quedará grabada a fuego por siempre, especialmente para dos jugadores, por el estreno de los canteranos Marc Baró y Manuel Nieto con la elástica cadista en Primera División. Ni uno ni otro acaparó protagonismo de manera satisfactoria pero el debut en la máxima categoría del fútbol español es de por sí una buena noticia.

El mallorquín, que ya había debutado con el primer equipo aunque en Segunda y en el torneo copero, entró esta vez como titular por la ausencia del uruguayo Pacha Espino, baja tras dar positivo en coronavirus. Después de que Álvaro Cervera apostara por Jairo para completar la línea defensiva en el anterior partido frente al Levante, en esta ocasión se inclinó por un lateral izquierdo puro para tapar una banda complicada por la presencia de Jesús Navas y Suso en el rival.

Aunque por momentos lo pasó francamente mal por el potencial del oponente, lo cierto es que el joven cadista no desentonó durante la primera parte y sólo empañó su actuación con un error de bulto en la segunda mitad que propició el tercer tanto sevillista. Cala no acertó a despejar, Marc lo hizo pero mal y Alcalá no pugnó por un balón que acabó rematando a gol En-Nesyri. Una acción de patio de colegio que, como no podía ser de otra manera, el técnico visitante criticó en la sala de prensa.

En cuanto a Nieto, el delantero cordobés pudo celebrar el estreno por partida doble, ya que saltó al campo por primera vez con el primer equipo y en la máxima categoría. Eso sí, lo hizo sólo para completar los últimos minutos, ya que salió en el 81 en sustitución del veterano Álvaro Negredo, y con el encuentro ya decidido. El cordobés apenas tuvo opción de mostrar sus virtudes y tendrá que esperar a otra oportunidad para festejar algo de verdad.