Ya es oficial: Saponjic, jugador del Cádiz CF hasta final de temporada

El Cádiz CF ha anunciado el viernes 22 de enero que ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid la cesión de Ivan Saponjic hasta final de la presente temporada. El delantero se convierte en el primer refuerzo del mercado de invernal

Nacido en Serbia hace 23 años (02/08/1997), Saponjic se formó en las categorías inferiores del Partizán de Belgrado y fue campeón del mundo sub'20 con la selección de su país en 2015.

Tras militar en el filial del Benfica portugués (entre 2015 y 19), el ariete fue cedido al Zulte Waregen belga, en el que anotó siete goles en 39 partidos. Desde la pasa temporada pertenece al club colchonero, con el que tiene contrato en vigor hasta 2022.

El delantero ya ha pasado reconocimiento médico y se ha puesto a las órdenes de Álvaro Cervera en el entrenamiento de este viernes.

El futbolista se incorpora al Cádiz CF pero aún no tiene ficha a la espera de la salida de algunos de los jugadores que no entran en los planes del club para la segunda parte de la campaña 2020/21. No debutará en el partido contra el Sevilla. Ahora tiene una semana por delante para entrenarse con sus nuevos compañeros y luchar por un puesto para el encuentro de la 21ª jornada de Liga, cuando ya dispondrá de licencia profesional con su nuevo equipo.

El contrato de cesión no incluye la conocida como cláusula del miedo. Eso supone que se podría dar la circunstancia de que Saponjic se estrenase como cadista en el encuentro contra el Atlético de Madrid que se disputa el próximo 31 de enero.

Hay varias claves pare entender la llegada de Saponjic al Cádiz CF. La entidad cadista y el Atlético de Madrid mantienen unas excelentes relaciones. El club de estadio Carranza maneja buenos informes del futbolista. La operación se ha cerrado y anunciado lo antes posible porque no eran pocos los equipos que estaban detrás del delantero (uno de ellos el Celta de Vigo).

El ariete balcánico destaca por su poderío en el juego aéreo (mide 1,90), su capacidad de remate con las dos piernas, su juego de espaldas y su intensidad en los entrenamientos y en los partidos. El cuerpo técnico ve que puede encajar en el modo de jugar del equipo amarillo.

La llegada de Saponjic elevará el nivel de competencia en la delantera del Cádiz CF de cara a la segunda y decisiva parte de la temporada