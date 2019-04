Todos los clubes se mueven con absoluta discreción con vistas a la próxima temporada y el Cádiz CF no es una excepción. La dirección deportiva no para de trabajar en la campaña que aún está en marcha (la opción del ascenso está abierta) pero ya empieza a planificar el futuro, que no es otro que el curso 2019/20, ya sea en Primera División o en Segunda A. Sin prisa pero sin pausa.

Una de las líneas que pretende reforzar el club la campaña venidera es la delantera y ya ha puesto el punto de mira en un ariete que destaca en la Liga 1|2|3: Luis Suárez. Como es obvio, no se trata de una de las estrellas del Barcelona, sino del punta que milita en las filas del Nástic de Tarragona.

Luis Javier Suárez Charris es un joven futbolista nacido hace 21 años (el 2 de diciembre de 1997) en Santa Marta (Colombia). En edad juvenil dio el salto del Leones de su país natal al Granada, con el que jugó en el segundo equipo, en la división de bronce, en la temporada 2016/17. Después perteneció al Real Valladolid B (en la misma categoría) en la 2017/18 (allí marcó 11 goles) antes de recalar en el cuadro tarraconense en la 2018/19 cedido por el Watford, club que tiene en propiedad al jugador.

El colombiano lleva cinco tantos con el Nástic. No son demasiados goles pero es el máximo anotador de su equipo, que ocupa la última posición y tiene todas las papeletas para descender salvo una reacción milagrosa en las últimas diez jornadas del campeonato (se halla a nueve puntos de la permanencia). Fue uno de los pocos que se mantuvo en una plantilla renovada casi en su totalidad en el mercado de invierno.

El Cádiz CF ha sufrido en sus carnes la efectividad del sudamericano. Dos de los cinco goles que acredita se los marcó al conjunto de Álvaro Cervera: uno en el encuentro de la primera vuelta (firmó el empate en el estadio Carranza) y otro en el de la segunda (fue el autor del 1-1 del choque resuelto con victoria por 2-3 de los amarillos).

En la entidad cadista no sólo gusta su acierto de cara a puerta. Agrada también su determinación en el uno contra uno, su velocidad, su influencia en el juego y su capacidad de trabajo. No para de correr. A sus 21 años es la referencia de la escuadra mediterránea, con un amplio margen de mejora dada su juventud.

El contrato de cesión con el Nástic finaliza al término de la actual temporada para regresar a la disciplina del Watford. El Cádiz CF ya se ha puesto en contacto con el club inglés, con el que negocia una posible cesión o incluso el fichaje. El club gaditano quiere adelantarse a los numerosos pretendientes que tiene uno de los pocos jugadores del Nástic que se salvan de la quema.