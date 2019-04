Veteranía y experiencia en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, una vez acabado el entrenamiento de hoy. Alberto Cifuentes atendía a los medios de comunicación en una semana demasiado larga tras no jugar el fin de semana pasado por la expulsión del Reus.

Precisamente del parón se ha referido el albaceteño. "Para nosotros ha venido en un momento estratégico porque justamente quedan ahora diez jornadas. Ha habido un parón que hacía muchos años que no teníamos y creo que puede venir bien para recuperar. Yo creo que ahora es el momento en el que se deciden las ligas y se empieza a saber en qué posición quedará cada equipo, y creo que puede venir bien. El lunes se verá".

Los tan manidos 50 puntos se pusieron sobre la mesa con el enfoque de, ¿y ahora qué?. "No es una obligación el ascenso en este club, pero sí es el siguiente objetivo. Ya hemos cumplido uno y ahora vamos a por el otro. En esta categoría solo hay dos objetivos, salvarse e intentar conseguir el ascenso. Vamos con esa ilusión de volver a ganar en Carranza”. Y en este sentido, se ha referido a las señas de identidad que han hecho fuerte al Cádiz. "Si Cervera, que es el que al final ve los vídeos y los analiza, tiene la percepción de que no defendemos, pues habrá que respetarla. Intentaremos ser más sólidos de nuevo y no recibir goles, aunque es cierto que no nos están haciendo muchas ocasiones”.

Diez jornadas desde la sexta posición invitan a Cifuentes a tener la cabeza fría. "Cuando mejor posicionado estés en estas jornadas es mejor. He aprendido en los últimos años a tener más tranquilidad. Viene una época en la que los partidos se hacen más pesados y hay que intentar que no se vuelvan partidos locos, para que sean partidos controlados y, a partir de ahí, aprovechar las situaciones que nosotros creamos. Tenemos que intentar que estas diez jornadas no se vuelvan locas, que no se vuelvan una lotería porque eso no nos ayuda”.

El estado de ánimo pesa en los dos últimos meses y medio de Liga tanto sobre el césped como en la grada y Cifuentes tira de veteranía para decir que "Intentamos que la euforia no llegue al vestuario, pero siempre llega un poquito y es inevitable. La competición te da el palo porque llega un momento en el que es muy difícil conseguir una victoria. Los resultados suelen ser muy ajustados en estos momentos. Tenemos que centrarnos en el partido del Zaragoza”.Mira hacia atrás y ve el crecimiento del equipo y el suyo, lo que le lleva a decir que "llevamos tres años en la categoría, nos sentimos un poco más maduros". "En el mercado de invierno vino gente que supuestamente va a ser importante. El equipo se ha ganado que se respete como tal y cuando te acostumbras a estar en un sitio, quieres estar mejor. El primer año fue la ilusión del play-off y luego te ilusiona estar en la excelencia”.

Todo ello con el Zaragoza en el horizonte. Un grande de España en horas bajas. "Es un club que año tras año tiene la obligación de ascender. El otro día hicieron buen partido, tienen jugadores muy importantes, juegan muy abiertos pero si se cierran bien te pueden hacer daño. Es un rival importante con jugadores buenos. Cambiaron la dinámica el otro día y es un equipo difícil por todo lo que supone".

Para acabar, restó importancia a la negociación con respecto a las primas de ascenso. "No hay problema. Eso se ha abordado como todos los años porque cuando se consigue la cifra de los 50 puntos nos reunimos los capitanes con el club, con el presidente y Óscar Arias. Igual que todos los años y se está intentando llegar a un acuerdo para todos. No hay ningún tipo de polémica. Para todos es importante jugar play-off. Para todos. Yo he vivido dos y sabemos lo que es eso. Cuando hay negociaciones uno tira para cada lado pero siempre lo hemos hablado de la misma manera".