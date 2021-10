El Cádiz CF, con la mitad de puntos que la pasada temporada

El Cádiz CF no está haciendo un buen comienzo de temporada. Los números así lo reflejan. Una sola victoria en ocho jornadas, cuatro empates y tres derrotas.

Le está costando al equipo amarillo entrar en materia. Su modelo de juego se basa en no recibir gol como principio básico para optar a los tres puntos. Pero ha dejado la portería a cero sólo en dos encuentros, ambos resueltos con empate. Cuando contiene al adversario, no es capaz de perforar la contraria y por tanto no termina de dar el salto necesario para buscar un lugar más tranquilo en la clasificación. De momento se las apaña en la 15ª posición, pero con peligro de caer al sótano.

El conjunto de Álvaro Cervera consigue mantenerse fuera de la zona de descenso al aprovechar que hay otros equipos que han arrancado muy mal. El problema puede llegar si los que están más abajo despiertan y los amarillos no avanzan de tres en tres.

La realidad revela que esta temporada 2021/22 ya está siendo mucho más complicada que la exitosa 2020/21, cuando el Cádiz CF se salvó con cuatro jornadas de antelación y finalizó en la 12ª plaza, la más alta de su historia en Primera División como en la campaña 1987/88.

Las comparaciones suelen ser odiosas pero en este caso sirven para poner sobre la mesa la enorme diferencia existente entre el último curso, que fue excelente, y el actual, marcado por la inconstancia a la espera de que el equipo dé con la tecla de la regularidad más pronto que tarde para no verse envuelto en problemas.

El Cádiz lleva justo la mitad de los puntos que llevaba en la octava jornada de la pasada temporada. Los siete puntos del presente quedan empequeñecidos frente a los 14 que atesoraba hace un año, a la postre fundamentales para amarrar la salvación porque en sólo ocho citas consiguió un tercio de los sumó en todo el curso.

En el ejercicio 2020/21, el Cádiz CF acumulaba a estas alturas cuatro victorias (todas como visitante), dos empates y un par de derrotas. Esos 14 puntos le daban para residir en una cómoda séptima posición con ocho de ventaja sobre el descenso. Ese colchón de puntos le sirvió para mantenerse a flote cuando tuvo una mala racha en los albores de la segunda vuelta.

¿Por qué ahora lleva la mitad de puntos que hace un año? Hay un dato que resume la diferencia. Este curso que está en marcha sólo ha dejado la portería a cero dos veces. En los ocho primeros compromisos del 2020/21, no recibió gol en cinco de los ocho partidos iniciales. La portería a cero le facilitó el camino para coleccionar triunfos tan sorprendentes como en San Mamés o en el terreno del Real Madrid.

El Cádiz CF funcionaba a toda máquina el año pasado. Ahora sufre lo indecible y, más allá de la garra y el trabajo defensivo, no da la sensación de poder ganar. Tiene tiempo de dar un paso al frente, pero todo hace indicar que si abraza la permanencia esta vez no lo hará con tanta antelación.