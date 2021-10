José Mari da la cara por lo sucedido tras la derrota en Vallecas

El capitán del Cádiz, José Mari, compareció ante los medios para expresar el sentir de la plantilla tras la polémica suscitada por la salida de fiesta de algunos jugadores en Madrid tras la derrota en Vallecas.

Discurso inicial. "Estoy como capitán para representar el sentir de la plantilla, de los propios capitanes y de todos los que estamos dentro del vestuario, dado todo lo que se ha venido hablando en los últimos días. Quería mandar un mensaje de cómo estamos. No hay ninguna fisura, ningún problema. Se le está dando a un simple error demasiado bombo. Los compañeros que en un momento han podido equivocarse ya pidieron disculpas, ya saben de su error. Somos una familia y todos y cada uno podemos equivocarnos, pero también ahí dentro hay gente que le duele esto, que es muy profesional, y estamos todos en el mismo barco para sacar la situación adelante. Me gustaría que esto acabara aquí porque de no ser así estaríamos debilitándonos. Creo que no sería de listos. Sabemos que ha podido herir sensibilidades, pero ha sido una equivocación, un error humano, y se ha demostrado en los meses y años anteriores que los que pertenecen al Cádiz están súper responsabilizados con la causa y lo dejan todo en el campo".

Motivo de su comparecencia. "Era el día, después de hacer un derroche grande en el campo, después de competir, de dejarlo todo. Primero trabajar y luego hablar. Hemos intentado centrarnos en el partido, sacar puntos ante un muy buen equipo como el Valencia, y después hablar, pedir disculpas. Estamos todos para salvar al Cádiz".

Un error aislado. "Son chavales de veintitantos años. El que está metido en el mundo del fútbol sabe que después de hacer su trabajo se puede ir a tomar algo, es algo común. Simplemente se ha elegido un mal día, pero han pedido disculpas. Otra cosa es que se cometiera este error semana tras semana. Dentro de la caseta nos han pedido disculpas".

Evitar la autodestrucción. "Con las redes sociales sacan todo, estamos expuestos. Somos futbolistas de Primera y tenemos que controlar esos aspectos, pero hay momentos que se cometen errores después de una semana intensa de trabajo. Ha sido un error humano que queda ahí. Ahora hay que seguir trabajando, unidos, con el mismo camino, el de siempre, tener el mismo ímpetu y ganas de sacar esto, no autodestruirnos".

Mensaje a la afición. "Saben cómo somos. Pueden sentirse dolidos pero cuando los futbolistas salen al campo dejan la piel por esta camiseta. La categoría tiene más nivel que el año pasado, la lucha será encarnizada. Me gusta ver el vaso medio lleno. Han debutado Pedro Benito y Chapela, vamos a ser más fuertes y salir hacia delante".

La decisión de Cervera. "Los jugadores están dolidos con su propia actitud, reconocen que se han equivocado, entienden la decisión del míster y la respetan, igual que todos los demás. Esto nos debe servir para unirnos más, nosotros, la afición, todos".