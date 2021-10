Un punto desde la defensa (0-0)

El Cádiz CF tiró de coraje para quedarse con un punto en el duelo ante el Valencia justo antes del parón liguero. El empate fue posible a que dejó la portería a cero. Fiable en defensa y con un escaso balance ofensivo, al equipo amarillo sólo le dio para un punto tan meritorio como escaso.

La vuelta a la normalidad, sin límite de aforo en las gradas del Nuevo Mirandilla (Carranza), llegó sin goles en encuentro con un toque de extrañeza por las ausencias y los canteranos que se estrenaron en la segunda parte. Pese a que faltaron jugadores de peso por motivos disciplinarios, el Cádiz CF puntuó y se va con algo de tranquilidad a las mini vacaciones.

Desde los compases iniciales se atisbó una contienda plena de intensidad entre dos escuadras que si algo derrochan es esfuerzo. Los de casa arrancaron muy enchufados, con un 4-4-2 muy definido y cinco variaciones en el once respecto al que salió en Vallecas. Y ausencias sorprendentes como la de Rubén Sobrino, uno de los siete presuntos castigados por la fiesta nocturna en Madrid que, como anunció Álvaro Cervera, deparó consecuencias. Siete jugadores en la grada, casi sin delanteros y primera titularidad de Milutin Osmajic, con ganas de comerse el mundo.

Los minutos de tanteo dieron paso al guión previsible, con mayor dominio de los visitantes ante un Cádiz CF ordenado, sin hacer concesiones aunque sin generar en ataque. Sí quiso hacer algo más de lo habitual. Por momentos presionó arriba sin.

El duelo discurrió con mucha briega y escasas aproximaciones al área. Se preocuparon mucho de anularse mutuamente dos rivales conscientes de la importancia de mantener el arco intacto. Los dos se beneficiaron de su empeño defensivo y cuando hubo un disparo no encontró la dirección, como Wass en el minuto 27. El danés y Guedes lideraron el juego de los foráneos. En los de casa sobresalieron Fali, Jonsson y Tomás Alarcón en la labor de destrucción. En ataque casi no existió el Cádiz CF.

La primera media hora sobró por completo, como si unos y otros hubiesen decidido dejar los deberes para más adelante. Hasta que el propio Wass, en el 32, tuvo el honor de ser el primero y el único en el primero periodo en dirigir el balón a la portería con un latigazo lejano que acabó con el balón en propiedad de Ledesma.

El cuadro che dio un paso más con llegadas algo más peligrosas pero los locales no se descompusieron. Fali se agigantó en el área en modo valladar y lo despejó todo en una recta final de la primera parte más comprometida. Pese al creciente empuje valencianista, por fin llegaron los de casa al área contraria en una acción digna de mención, aunque el derechazo de Tomás Alarcón estrelló el esférico contra el cuero de Alderete.

El intermedio irrumpió con el marcador inalterado después de unos minutos de incógnita cuando desde el VAR tardaron en revisar un posible penalti de Fali por mano dentro del área. No hubo pena máxima y la incertidumbre dio paso a un descanso que llegó en un momento oportuno para los de casa tras el creciente asedio de los de José Bordalás.

Los amarillos crearon más peligro en minuto inicial de la reanudación que en toda la primera parte, cuando Negredo se quedó a pocos centímetros de rematar en boca de gol un centro de Tomás Alarcón en el saque de una falta. No llegó a rematar, pero fue un aviso de lo que podía suceder a balón parado.

La realidad no tardó en imponerse y fue el Valencia el que tomó los mandos del juego con protagonismo de Wass y respuesta de Ledesma. Dos misiles lejanos (en el 48 y el 50) no se tradujeron en gol por la intervención del arquero. Con su particular manera de parar sostuvo al equipo en pie.

La consigna parecía clara: mantener el orden del entramado defensivo y salir a la contra. Pero sobre todo no recibir gol. A un paso de marcar estuvo Hugo Duro en el 59, cuando remató fuera a puerta vacía justo antes de una de las noticias de la tarde. Cervera hizo debutar a Pedro Benito, ubicado en punta junto a Salvi.

Iván Alejo disfrutó también de sus primeros minutos de la temporada en la fase decisiva del partido, con el visitante Diakhaby sobre el césped, fuertemente pitado por la afición. Y poco después, otro debut en el Cádiz: Iván Chapela.

Los gaditanos afrontaron el tramo definitivo con canteranos en ataque y la presencia de Martín Calderón en la media. Cervera arriesgó con los jóvenes y mandó aumentar la presión arriba en busca de robo y contra.

Pusieron toda la garra los locales para mantener la disciplina en la destrucción sin renunciar a nada. Hasta tiraron a puerta. Lo hizo Espino (en el 81) a las manos de Cillessen y en la siguiente jugada, Ledesma se erigió en salvador al repeler el balón tras el remate de Hugo Duro, que se había quedado solo.

El partido se encaminaba al cero a cero. Los amarillos dieron la cara y hasta se acercaron de nuevo con peligro a balón parado y en el 88 Guedes dio el susto con una rosca desde el balcón del área que se escapó muy cerca de un poste.