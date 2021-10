Álvaro Cervera: "El equipo ha estado sensacional"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ofreció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla sus impresiones sobre lo acontecido en el choque contra el Valencia. Satisfecho por el trabajo defensivo, el técnico volvió a lamentar la incapacidad para hacer algo más en ataque.

Reconocimiento a los suyos. "Seguramente a los que les gusta el fútbol dirán que el Valencia mereció ganar porque tuvo varias ocasiones. El equipo ha estado sensacional, haciendo un esfuerzo terrible. El equipo sabía que tenía que defender y luego con la pelota, los problemas que tenemos siempre, derivados del sistema, del juego, de nosotros mismos... Me he sorprendido de la intensidad y no puedo pedir nada más".

Un problema que se repite. "A mí me gustaría defender con la intensidad de este partido, pero no sólo defender bien. Somos un equipo de Primera y tenemos que defender bien y hacer algo más con el balón. Seguramente son mejor equipo que nosotros. Hemos hecho un esfuerzo terrible por sobrevivir y hemos sobrevivido. Ahora hay que pensar en el siguiente e intentar mejorar".

Dificultades para ganar. "Hemos simplificado todo a sólo defender y cuando te marcan todo cambia. El discurso, la mentalidad, todo. Tenemos que seguir con la misma intensidad pero hay que hacer algo más de daño con el balón porque tendremos problemas para ganar partidos, y empatando sólo no vamos a salir".

Diferencia con otros partidos. "No es un partido diferente a otros. El Valencia no ha conseguido un gol que te haga modificar, y eso te hace insistir en la idea. Las ganas, la intensidad, el ímpetu, el coraje, a mí me ha gustado mucho".

Los jugadores fuera de la convocatoria. "De ese tema no quiero contestar. He tomado la decisión que creía que tenía que tomar, como hago siempre con los valores que yo tengo. No voy a hablar más de eso. Llevo cinco años aquí, es la primera vez que ha pasado, no creo que siga pasando. Eso ha pasado y ya está".

Mensaje a los seguidores. "La afición del Cádiz se tiene que quedar con el empuje del equipo, pero tenemos que agradecer más a ellos que ellos a nosotros. No han desfallecido. Hemos empatado gracias a ellos porque es difícil aguantar desde fuera que a tu equipo le cueste salir y hacer ocasiones".