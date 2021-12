El Cádiz CF mantiene su confianza en Cervera

Le está costando la misma vida al Cádiz CF avanzar en la Liga. Con lo que hace no le da para ganar (sólo un par de triunfos en 17 capítulos). Tuvo muy cerca la victoria frente al Granada el pasado lunes 13 de diciembre, pero al final, con el 1-1, volaron dos puntos del estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

La cuestión es que pasan las semanas y el Cádiz CF no termina de carburar. Ni siquiera es capaz de vencer en su feudo. Y cuando los resultados no acompañan, el primer señalado es el entrenador. Es la ley no escrita del fútbol más allá de que sea o no justa. Álvaro Cervera es consciente de que se halla en una situación nada fácil dada la errática marcha del equipo.

El conjunto gaditano encadena cuatro partidos consecutivos sin conjugar el verbo ganar. Tres derrotas seguidas (ante Getafe, Atlético de Madrid y Elche) antes del punto sumado ante el cuadro nazarí, del todo insuficiente. La consecuencia es el retroceso y la localización en uno de los últimos puestos, de los que conducen a una categoría más baja.

Pese a que el equipo se consolida en la zona de descenso, en la entidad cadista reina la calma enmarcada en el contexto de una lógica preocupación. Fuentes cercanas al club indicaron a este periódico que la confianza de los dirigentes de Cádiz CF en Cervera se mantiene intacta pese a los marcadores adversos.

A día de hoy, el martes 14 de diciembre, no hay un planteamiento por parte del club que pase por el cambio de entrenador. Salvo sorpresa, el técnico se comerá el turrón como inquilino del banquillo cadista. Antes de que acabe el año 2021 restan dos compromisos: ante el Albacete en la Copa del Rey y contra el Real Madrid en la Liga.

En el Cádiz CF siguen confiando en el trabajo que desarrolla el entrenador que sacó al equipo de Segunda División B y lo llevó y lo mantuvo en Primera. Existe una evidente inquietud por la mala ubicación en la tabla, pero en el club consideran que el equipo está compitiendo y que sólo falta enlazar algunos resultados positivos para dar un impulso, sin olvidar la necesidad de acometer fichajes en el inminente mercado de invierno.

Y para propiciar la llegada de refuerzos, en principio también contará la opinión de Cervera, que tiene la confianza del club para sacar a flote al submarino amarillo.