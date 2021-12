Álvaro Cervera: "Debimos matar el partido"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció ante los medios en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla con cara de circunstancias por culpa de los dos puntos perdidos en la recta final del partido disputado ante el Granada, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Explicación a lo ocurrido. "Hemos hecho el partido que planteamos al principio, más simple, más cerrado, más dedicado a defender y robar, no pensar en atacar. Lo hemos hecho bien, cerrando los espacios, y luego hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Ahí hemos tenido la ocasión de ganar, en dos o tres salidas que no hemos culminado bien, y ante un rival que acaba con Bacca, Luis Suárez, Molina, sabes que en cualquier jugada te pueden empatar. Hemos tenido la ocasión de matar el partido, no lo hemos conseguido y ellos han empatado cuando no estaban tan bien".

Equipo reconocible. "Siempre he pensado que la única manera que tiene este equipo de ganar es defendiendo bien. Todo lo demás forma parte del fútbol pero no de nuestro fútbol, porque nos mete en más problemas que otra cosa. Creo que analizar bien al contrario, saber sus puntos fuertes, saber contrarrestarlos y a partir de ahí sacar alguna virtud que tenemos también en ataque. Pero si lo hacemos al revés, pensando primero en nuestras virtudes sin pensar en las del contrario, tendremos problemas como se ha demostrado hasta ahora, que somos el equipo más goleado de la categoría".

"Nuestro momento, una buena racha de varias jornadas sin perder, alguna victoria seguida, está por llegar"

¿Qué ha faltado al final? "Hemos tenido situaciones para matar el partido, una salida de Sobrino con centro de Pacha, una pelota muerta que la ha despejado uno de ellos, otra de cuatro contra uno que nos hemos dejado el balón atrás... Esas son las ocasiones que pueden llegar contra un rival con mucha gente por delante del balón, y no lo hemos conseguido".

Expulsión de Salvi. "No lo sé. Salta de espaldas a mí. Es un error. Normalmente no comete ese tipo de errores pero por la presión o lo que sea lo ha cometido".

Calendario complicado. "Soy optimista en cuanto a la temporada, creo que lo vamos a sacar adelante porque podemos. Va a ser complicado, pero nuestro momento está por llegar, la racha buena de unos cuantos partidos sin perder, alguna victoria seguida... Eso creo yo, pero pasan muchas cosas en el fútbol que hacen que lo posible sea imposible y al revés".