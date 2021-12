Arzamendia apela a la mala suerte del Cádiz CF

Santiago Arzamendia atendió a las cámaras de Gol TV al finalizar el encuentro contra el Granada, en el que fue protagonista por abrir la cuenta con un bonito gol que contó con el favor involuntario de un adversario. El paraguayo apela a la mala suerte para justificar lo que le viene sucediendo al equipo en aquellos encuentros en los que al final se le escapan los tres puntos.

"Estoy triste por el resultado porque el equipo hizo un partido enorme. Hicimos todo lo que nos pidió el míster, pero la mala suerte está con nosotros y es una desgracia. Tenemos esa poca fortuna de los últimos minutos porque siempre que vamos ganando pasa esto a falta de pocos minutos. Debemos ajustar bien todo de los minutos finales para que no vuelva a suceder", explica el zaguero.

Arzamendia no esconde la realidad clasificatoria del Cádiz CF una vez finalizada la 17ª jornada de Liga. "Somos conscientes del lugar que ocupamos, aunque también sabemos que el Cádiz no debe estar ahí. Tratamos de cuidar cada detalle cada partido y la actitud es buena para salir cuanto antes".

Analizando el encuentro desde el prisma más personal con la oportunidad que le ha dado Álvaro Cervera, el zurdo jugador del Cádiz CF apunta que "nos jugamos mucho y el míster me dio la oportunidad y la confianza; estoy contento en ese aspecto porque hoy metí un gol lindo que me da confianza, si bien no ha servido para retener un triunfo que para nosotros era muy necesario".

Jorge Molina: "Veníamos a por los tres puntos"

El veterano Jorge Molina, atacante del Granada, hablaba al acabar el choque de "dar por el bueno el empate tal y como ha transcurrido el partido", si bien agregaba que "veníamos con la idea de llevarnos los tres puntos". "El Cádiz cuando se pone por delante es un equipo muy difícil de hacerle gol porque se cierra bien y defiende con mucho orden. Ha sido nuestra perseverancia la que al final nos ha dado ese gol y ese empate que damos por bueno".

El ariete granadinista reconoce que a su equipo le ha costado tomar la temperatura al derbi regional. "Ellos en los primeros cinco-diez minutos han estado mejor con el saque caso continuado de varios córners, pero luego nos hicimos con el dominio y las fuerzas han estado más igualadas".