El Cádiz CF se desangra ante los rivales directos

El Cádiz CF no termina de dar un paso al frente que le insufle el oxígeno suficiente para poder respirar con algo de tranquilidad en su tortuoso tránsito por la temporada 2021/22. El empate (1-1) en casa frente al Granada la noche del pasado lunes de 13 de diciembre es el ejemplo más reciente.

Cada jornada que pasa, y ya van 17, es una oportunidad menos para remontar el vuelo. El equipo amarillo se atasca en la zona de descenso a la espera de una reacción que no se produce. Tiene que ganar pero no lo consigue y refuerza su candidatura para ingresar en la nómina de Segunda División. Es la dura realidad.

El recorrido no está siendo nada bueno, y menos aún frente a los adversarios que están metidos en la misma contienda por la permanencia. Los números no sólo no engañan sino que además reflejan la dinámica del Cádiz CF.

El conjunto gaditano se ha enfrentado a todos sus rivales directos durante la primera vuelta (se medirá al Real Madrid y al Sevilla para alcanzar el ecuador del campeonato) y el balance no puede ser más desalentador.

Y es que si el Cádiz CF se queda atrás es precisamente por su escasa producción ante las escuadras que pelean por el mismo objetivo.

Las cifras no ofrecen dudas. El cuadro entrenado por Álvaro Cervera es el que menos puntos ha sumado frente a los contrincantes de su Liga, la de la parte trasera de la clasificación. En los duelos directos entre los seis últimos de la tabla, el Cádiz CF sería el colista.

Sólo ha sumado dos puntos de los 15 disputados en los cinco partidos contra rivales directos que ocupan desde la 16ª posición hacia abajo. Es decir, ha dejado escapar nada menos que 13 puntos, una barbaridad, que además han engordado la cuenta de los equipos que también quieren huir de la quema. El efecto negativo es doble.

Buena parte de las opciones de salvación se halla en esos enfrentamientos entre los contendientes más débiles y en esa facete está fallando el Cádiz CF más de lo que se podía esperar. Con cuatro o cinco puntos más estaría ahora en una situación mucho mejor y los demás con algún punto menos. Si el Cádiz CF pierde la categoría será en buena medida por los malos resultados en esos partidos de mayor trascendencia.

El Cádiz CF y el Levante son los únicos inquilinos del sótano que no han celebrado el triunfo ante sus rivales directos. El caso de los amarillos es un poco peor porque ha perdido tres encuentros (ante el Alavés, Getafe y Elche) y sólo ha rascado un punto precisamente frente al Levante y el Granada. Los levantinos han igualado tres y perdido dos.

El Deportivo Alavés, con diez puntos, es el equipo que más suma en los duelos directos de la zona baja gracias a su trío de victorias, un empate y una derrota. Le sigue el Granada con ocho, el único que no ha perdido ningún partido del sector trasero a falta de la visita al Elche en la última cita de la primera vuelta. El cuadro alicantino es el tercero con siete puntos (dos triunfos, una equis y un varapalo) y el Getafe el cuarto con seis (dos victorias y un par de igualadas).

Más allá de los duelos entre rivales directos, en el cómputo general de la Liga, el Granada ocupa la 15ª plaza con 16 puntos, el Elche (16º) y el Alavés (17º) empatan a 15 y el Cádiz abre el descenso (18º) con 13, por delante del Getafe (19º con 12) y el Levante (20º con 8).