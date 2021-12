El Cádiz CF-Granada, en directo

20:26. Finalmente, en la lista de convocados de los locales se caen, en relación a la anterior jornada, el lesionado Iza, Perea, por un fuerte catarro, y Andone, por decisión técnica.

20:22. Los jugadores del Granada pisaron el césped del Nuevo Mirandilla nada más llegar al templo cadista y antes de dirigirse al vestuario visitante.

20:17. Como siempre, impecable puesta a punto del vestuario del conjunto gaditano para la llegada de los futbolistas, que ya se preparan para este importante envite.

20:15. Robert Moreno también da a conocer el equipo con el que saltará de inicio el Granada al césped del Nuevo Mirandilla.

20:10. El técnico cadista alinea a Cala, Fali, Tomás Alarcón, Arzamendia y Alejo en detrimento de Haroyan, Chust, Perea, Iza y Sobrino.

20:07. Álvaro Cervera anuncia el once titular de los amarillos. Nada menos que cinco novedades respecto al que salió en el Martínez Valero de Elche.

20:03. Como siempre antes de cada partido, el segundo técnico del Cádiz, Roberto Perera, ofrece sus impresiones.

🗣 Perera: “Es un partido importantísimo en el que nos jugamos mucho ante un rival directo. La clave tiene que ser dejar la puerta a cero y que el rival no cree. Ofensivamente estamos bien” pic.twitter.com/Fw7MWLCDyA — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 13, 2021

El Cádiz CF disputa esta noche (21:00 horas, en directo por GOL TV) un partido de vital importancia en su pelea por lograr la permanencia en LaLiga Santander. Los de Álvaro Cervera, penúltimos con doce puntos, se enfrentan a un rival directo, el Granada, que apenas suma tres unidades más que los amarillos. El derbi andaluz es también un duelo de necesitados con el objetivo de tomar aire en la clasificación.

El conjunto gaditano enlaza ya tres derrotas consecutivas y ni ganando podría abandonar los puestos de descenso. Pero un buen resultado es necesario para no desengancharse de la pelea por la salvación, más teniendo en cuenta que Real Madrid y Sevilla, primero y tercero, serán sus próximos rivales en Liga.

Las bajas de Iza Carcelén y Perea obligan a Cervera a realizar cambios en el once respecto al último encuentro frente al Elche (3-1). El Granada, por su parte, también cuenta con bajas importantes como las de Domingos Duarte, Rubén Rochina y el ex cadista Darwin Machís. El isleño Germán Sánchez sí está en condiciones de regresar al once del cuadro nazarí.