Posible alineación del Cádiz CF ante el Granada

El Cádiz CF y el Granada se ven las caras en una cita de máxima importancia para dos escuadras que pretenden escapar de la parte trasera de la clasificación en la continua pelea por el objetivo común de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. No pueden ser más rivales directos.

El duelo andaluz se dirime sobre el tapete del estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) el lunes 13 de diciembre. Una vez más, lo que se supone que es espectáculo se desarrolla en un día inapropiado, en contra de los intereses del público. Una demostración palpable de que a los que manejan el tinglado les importa poco los aficionados.

El partido es aún más relevante para un Cádiz CF que ocupa la penúltima posición con 12 puntos, aunque encara la ocasión de unirse a otros tres equipos que empatan a 15, entre ellos el cuadro nazarí (también el Elche y el Deportivo Alavés).

Los amarillos no podrán salir de la zona de descenso en la 17ª jornada aunque optan a acabarla en la 18ª plaza e igualados con sus tres rivales directos que van por delante en la tabla.

Para ello no cabe otra solución que no sea una victoria en el último partido en casa de 2021, en plena recta final de la primera vuelta. La vida le sigue dando oportunidades a un equipo que aún no conoce el triunfo en su feudo, pero que si es capaz de conseguirlo tomará oxígeno.

El equipo de Álvaro Cervera vive en un permanente estado de necesidad mientras trata de reencontrarse después de estrellarse en los tres últimos choques ante el Getafe, Atlético y Elche, el más reciente. La situación todavía no es dramática pero sí altamente preocupante.

Llega un momento en que no puede demorar más la tarea el equipo amarillo. Cuanto más la retrase, más cerca estará del abismo. No le queda otra que dar un golpe sobre la mesa, de lo contrario se verá abocado a un mayor sufrimiento ante los próximos compromisos frente al Real Madrid y el Sevilla con los que alcanzará el ecuador del campeonato.

El preparador cadista, que ha citado a 24 jugadores, prevé como mínimo un par de cambios en la alineación tras las bajas de Iza Carcelén (lesionado) y Alberto Perea (fuertemente acatarrado). Una de las dudas es si levanta el castigo a Fali y, en ese caso, en qué posición se mueve el valenciano. Akapo repetirá en el lateral izquierdo y la duda es quien se desenvolverá por la izquierda en el hueco que deja Perea.

La consigna no varía con el paso de las semanas. Las opciones de éxito del Cádiz CF pasan por dejar la portería a cero y, por tanto, quitarse de encima la losa de ser el equipo más goleado del torneo (una treintena de tantos en contra).

En el Granada se mantienen de baja por lesión el central portugués Domingos Duarte, el mediapunta Rubén Rochina y el extremo venezolano Darwin Machís, mientras que será duda hasta este mismo lunes el central Víctor Díaz, renqueante aún de la lesión muscular que le ha hecho perderse las últimas citas.

Volverá al once Germán Sánchez para formar parte en el centro de la zaga junto al joven Raúl Torrente, asentado en el equipo a base de buenas actuaciones, y también lo hará Montoro para acompañar en la medular a Luis Milla y al francés Maxim Gonalons.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Haroyan o Fali, Cala o Víctor Chust, Espino, Jonsson, Tomás Alarcón, Álex Fernández, Salvi, Lozano y Sobrino o Negredo.

Granada: Maximiano, Quini, Germán, Torrente, Carlos Neva, Gonalons, Luis Milla, Montoro, Antonio Puertas, Luis Suárez y Jorge Molina.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla (21:00/Gol).