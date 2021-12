Cervera: "Ya sabes lo que va pasar si no sacas esto adelante"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el domingo 12 de diciembre sus impresiones previas al partido contra el Granada que el lunes 13 cerrará la 17ª jornada de Liga en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

Cervera fue preguntado cómo está manejando la situación, con el equipo ubicado en la zona de descenso. El técnico es consciente de la realidad como dejó patente con su declaraciones.

"Sé que esta situación un entrenador la tiene que soportar durante su carrera deportiva, es normal. Cuando se pierde la gente se queja, se altera. Cuando un equipo pierde siempre se mira a la misma persona y al mismo lugar. Lo entiendo, soy entrenador, lo acepto y ya está".

No es el contexto que desearía el preparador cadista, pero lo afronta con el ánimo de seguir trabajando para que el equipo remonte el vuelo. Hasta deslizó que su destitución es algo que puede llegar a suceder si no llegan los resultados. "Me gustaría estar en una situación más tranquila, pero nos toca perder ahora y hay que aguantar e intentar sacar esto adelante si es posible, y si no ya sabes más o menos lo que suele pasar", explicó Cervera antes de expresar algo más: "Hay que esta tranquilos que es como mejor se piensa, intentar sacar esto adelante que es lo importante, lo demás la gente opina y ante eso no puedes hacer nada".

El técnico reconoció que la del presente es "una situación complicada porque el equipo no gana y da la sensación de que no va a ganar. Se ha volcado todo en contra del equipo y el entrenador que es normal en el fútbol".

El técnico quiso hacer una reflexión en voz alta sobre dónde estaba el Cádiz CF cuando él se hizo cargo del banquillo y dónde está ahora: "El próximo partido (de Liga) fuera de casa es contra el Real Madrid en el Bernabéu. Cuando llegué aquí el primer partido fuera de casa era, con todos mis respetos, contra el Jumilla. Estamos mal pero no podemos caer, hay que ser optimistas y no pensar que todo va a ir mal y sí que lo vamos a sacar, que es lo que pienso".

¿Se siente respaldado por el club? La pregunta era inevitable. "El club no me ha dicho absolutamente nada en contra de mi puesto ni me ha puesto ninguna pega en lo que estoy haciendo, siempre me ha animado en lo que estoy haciendo, entiendo su postura que esté haciendo su trabajo sin tener que darme explicaciones", indicó Cervera.

"El fútbol es tan simple que cuando no hay resultados siempre se mira a la misma persona y al mismo sitio y seguirá siendo así", apostilló el míster.