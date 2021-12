El técnico del Granada: "Puede pasar cualquier cosa en el partido"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, afirmó el sábado 11 de diciembre que el próximo lunes espera "un partido difícil" en el campo del Cádiz CF, un conjunto "muy bueno en el aspecto defensivo" y al que "no es fácil marcarle", y precisó que "todos" los equipos tienen "urgencias" ante este duelo andaluz por la zona baja de la tabla.

Moreno explicó este sábado en rueda de prensa que la "tranquilidad" por haber vencido al Alavés en la anterior jornada sólo duró "los cinco minutos siguientes al partido", porque "ganar o perder" no sacaba a su equipo de una situación en la que no desea estar, por lo que recalcó que "el camino es seguir ganando,

"El Cádiz CF es un rival directo al que vamos a tratar de ganar. El equipo está bien, con muchas ganas, aunque será un partido difícil por las urgencias de todos. El encuentro será complicado, como el del otro día ante el Alavés", apuntó.

Sobre los muchos tantos recibidos por los amarillos en las últimas jornadas, el entrenador rojiblanco aclaró que fueron ante "un equipo grande como el Atlético y frente al Elche al final", pero insistió en que el rival "defiende muy bien con 0-0".

"Vamos a intentar que sigan sin ganar en casa. Esperamos un partido disputado en el que puede pasar cualquier cosa", añadió Moreno, quien respaldó la labor de su colega Álvaro Cervera al afirmar que "no valorar el trabajo de Álvaro en cinco años sería una falta de respeto grande; por perder tres partidos no pasas a ser mal entrenador".

Dijo que no cree que el Cádiz CF haga modificaciones en su manera de jugar porque "hacer cambios te puede llevar a la confusión y lo que ha dado éxito en el pasado puede darlo en el presente", y consideró que los gaditanos "van a buscar ser fuertes con lo que les ha hecho llegar hasta aquí".

Sobre su equipo, manifestó que "siempre se puede mejorar" y reconoció que en los últimos partidos han perdido "algo de control", aunque "esto va de ganar partidos".

"El equipo tiene que ser constante, competitivo y ser fuerte como grupo. Tenemos claro el camino y nuestra responsabilidad, y un resultado no cambia nada", aseveró.

Moreno se mostró optimista de cara al futuro. "Si nos respetan las lesiones y como grupo seguimos igual, conseguiremos el objetivo de la permanencia y haremos que la gente se divierta y esté orgullosa del equipo", agregó.

El técnico no quiso referirse al reciente anuncio por parte del Barcelona de un principio de acuerdo con el Granada para la cesión del extremo Álex Collado, ya que él sólo habla de sus "jugadores" y no de "posibles fichajes", tras ratificarse desde el club que no hay nada cerrado con la entidad culé por este futbolista.