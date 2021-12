La situación del Cádiz CF y el mensaje positivo de Akapo

Carlos Akapo apunta a la titularidad en el partido del Cádiz CF contra el Granada al ser el único lateral derecho disponible tras la lesión de Iza Carcelén. El zaguero habló para la prensa después del entrenamiento del jueves y no escondió su ambición. Mostró un tono positivo muy necesario para el cadismo en tiempos de dificultad. En su mente no cabe otra cosa que no sea la victoria ante el cuadro granadino.

"Ganando el próximo partido podemos salir del descenso. Vamos a jugar con muchas ganas, tenemos que sacarlo nosotros, señaló Akapo antes recalcar una idea que repitió una y otra vez: "Vamos a ir este lunes a por los tres puntos, es lo que nos va a sacar de ahí abajo".

Lo tiene muy claro el ilicitano, que en el Huesca vivió una situación parecida a la que está ahora el Cádiz CF, ocupante de la 18ª posición antes del comienzo de la 17ª jornada de Liga.

"Me pasó en el Huesca una situación parecida, incluso peor. Entras en una dinámica que no es buena, pierdes partidos y no van las cosas de cara". A su juicio, en el encuentro ante el Elche "no lo hicimos tan mal, y nos pitan un penalti riguroso y fallamos otro".

La mejor manera de superar la etapa delicada es mirar al presente y al futuro más cercano. Así lo tiende el internacional guineano. "No hay que pensar en el pasado más que para corregir, tenemos que pensar en el presente y tener la mente limpia, la del lunes es la primera final que tenemos".

Los jugadores el Cádiz CF son conscientes de que un triunfo les puede servir de impulso. "En el vestuario la gente no está tensa, sabemos que si sumamos tres puntos salimos de la zona de descenso. Con tres puntos nos valen ahora y queremos conseguirlos. La gente tiene ganas y no hay nerviosismo. Tenemos una tensión buena, sabemos lo que nos estamos jugando y tenemos una tensión buena", insistió el lateral.

Akapo empleó la palabra final, que en su opinión no se ciñe a un solo partido. "Todas las semanas tenemos una final y más si estamos en descenso. Hay que salir a morir, en los partidos anteriores no tuvimos la contundencia defensiva de años anteriores, pero las ganas las tenemos y vamos a ponerlo todo el lunes". Y un mensaje a la afición lanzó el zaguero. "Le digo a la gente que vamos a salir a morir. Somos los primeros que queremos revertir la situación".

El 15 del equipo amarillo tiene las ideas claras. "Tenemos que estar tranquilos, seguir como lo estamos haciendo, hay partido que no nos han salido bien, pero debemos seguir el camino de años anteriores con el míster. Se va a salir de ahí con el trabajo que estamos haciendo. Trabajamos para corregir los fallos. Hay que seguir dando caña a lo que nos dice el míster".

En el plano personal, Akapo dijo sentirse en un momento óptimo. "Me encuentro muy bien. Jugué Copa y Liga y me encontré bien físicamente. Después tengo la Copa de África (en enero de 2022), estoy encontrando nivel que tenía de antes de la última lesión". Su deseo es sumar los próximos tres puntos con el Cádiz CF: "Sólo quiero ganar, me encuentro bien para ayudar al equipo y lo que queremos es ganar el próximo partido".