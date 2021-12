Jurado, ex del Cádiz CF, explica por qué dejó el fútbol y cuál es su pasión actual

José Manuel Jurado, ex futbolista del Cádiz CF entre otros muchos equipos, fue entrevistado en el programa 'El Chiringuito' emitido en el canal Mega (Atresmedia) en la noche del jueves al viernes 10 de diciembre.

Jurado colgó las botas con 34 años justo después de su paso por el Cádiz CF, en el que militó la campaña 2019/20, la del ascenso a Primera División. No fue muy afortunado su paso por el conjunto amarillo, con el que el participó en 15 partidos oficiales (sólo cuatro como titular) para un total de 485 minutos.

Entre las lesiones y que no llegó a contar mucho para Álvaro Cervera, el sanluqueño no llegó a disfrutar de protagonismo y antes del comienzo del siguiente curso en la máxima categoría rescindió su contrato con la entidad cadista y decidió dejar el fútbol.

"Estoy muy tranquilo, muy bien, en El Rocío, en el paraíso, a vivir tranquilo, fuera de la ciudad, del estrés", comentó Jurado sobre en el programa de Josep Pedrerol sobre la vida que lleva ahora. "Me gustan mucho la naturaleza, los caballos. Tengo siete caballos. Una yegua española y los demás cruzados, son para doma vaquera y disfrute. Yo quiero mis paseos tranquilos por El Rocío", explicó el ex jugador.

Jurado jugó en numerosos equipos a lo largo de su carrera. Tras salir de la cantera del Real Madrid (llegó a debutar en el primer equipo), formó parte del Atlético de Madrid, Mallorca, Schalke 04 (Alemania), Spartak de Moscú (Rusia), Watford (Inglaterra), Espanyol, Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudita), Changchun Yatai (China) y Cádiz CF.

Preguntado si fue más feliz en el Real Madrid o en el Atlético, Jurado dio una respuesta salomónica. "Fui feliz en los dos sitios pero de distinta forma. En el Real Madrid me crie, crecí, llegué muy jovencito con 14 años. En el Atlético fue una felicidad diferente, fueron tres años muy buenos, conseguí títulos".

"En la 2009/10 (en el Atlético) fui el único jugador de Europa que participó en todos los partidos de la temporada, 64. Ese año me perdí la comunión de hermana con tal de no perderme ningún partido", explicó el habilidoso centrocampista.

El gaditano contó su experiencia como profesional. "El fútbol te la satisfacción de haberte dedicado a lo que te gusta. Sueñas con algo desde pequeño, lo consigues y esa satisfacción no se paga con nada. Cuando lo consigues sabes que la vida del futbolista es corta y tienes que vivir del recuerdo de lo bonito que te ha pasado".

Y llegó el momento de la retirada. Lo dejó justo cuando formaba parte del Cádiz CF, en el que desempeñó un rol secundario. "En la última etapa no estaba disfrutando y preferí dejarlo y quedarme con los buenos recuerdos y buenos años", explicó Jurado sin mencionar al equipo amarillo.

Él se veía en condiciones de alargar su carrera, pero decidió por el punto final. "Lo dejé con 34 años. Estaba bien, físicamente podría haber seguido, pero no me arrepiento, estoy feliz y haciendo cosas que soñaba desde pequeño".

Jurado disfrutó a tope de su periodo como futbolista. Contó que "el fútbol no me quitó nada, todo los sacrificios y esfuerzos se hacen con mucho gusto. El fútbol te quita los fines de semana, el tiempo con la familia y amigos, pero no lo cambio por nada. Mi padre y mi padre siempre que podían venían a verme. Me fui a Madrid y dejé a mi hermana pequeña con cuatro meses".

Reconoció que irse tan joven no es fácil, pero no lo lamentó. Todo lo contrario. "Al principio se echa de menos, pero no puedo decir que lo haya pasado muy mal. Siempre he tenido claro o que quería y lo que había que hacer para ser futbolista. En mi pueblo sabía que no iba a ser futbolista y sabía que tenía que salir algún día. He visto compañeros pasarlo mal, llorar y volver a casa. He disfrutado durante el recorrido".