Cervera le da vueltas al once que sacará ante el Granada

El Cádiz CF afronta un partido de vital importancia contra el Granada el lunes 13 de diciembre en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) para poner el cierre de la 17ª jornada de Liga.

A la espera del último entrenamiento de la semana, programado para el domingo 12 en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), parece que Álvaro Cervera podrá contar con casi toda su plantilla. Las únicas bajas seguras son las de los lesionados José Mari a Iza Carcelén, además de Garrido (sin dorsal en la primera mitad de la temporada 2021/22).

A lo largo de la semana se han ido sumando al trabajo jugadores que arrastraban molestias y que en principio, salvo contratiempo de última hora, estarán disponibles para la cita contra la escuadra granadina.

Eso supone que el preparador cadista dispone de margen de elección en todas las posiciones salvo en el lateral derecho, con Carlos Akapo como único especialista en esa demarcación.

Con el Akapo, Jeremías Ledesma, Pacha Espino y Choco Lozano a priori fijos en la alineación, Cervera debe decidir con qué siete hombres completa el equipo que comenzará el partido. Tiene que hilar más fino que nunca el míster dada la trascendencia del envite entre dos rivales directos en el constante combate por la permanencia en la élite del balompié patrio.

Lo primero es definir la pareja de centrales. Cinco jugadores para dos puestos. Haroyan es el que más minutos acumula y Marcos Mauro el que menos. Están también Juan Cala, Víctor Chust y Fali.

La incógnita es si el técnico levanta el castigo a Fali (suplente en los últimos tiempos) y en ese caso cuál es la posición que ocupa sobre el terreno de juego: la defensa o la media.

Y precisamente para el centro del campo, si no entra Fali, apuntan Álex Fernández y Jens Jonsson, sin descartar la opción de Tomás Alarcón, ya recuperado de una lesión muscular. Más complicado lo tienen Martín Calderón y el canterano Álvaro Bastida.

Los titulares en los extremos suelen ser Salvi y Alberto Perea. No están ofreciendo su mejor versión pero no es fácil encontrar recambios porque Cervera no termina de confiar al cien por cien en Iván Alejo, Álvaro Jiménez y Santiago Arzamendia, que además de lateral puede emplearse por delante en la izquierda.

Para la delantera queda por fijar el acompañante de Lozano, que en principio será Rubén Sobrino pese a que tampoco anda fino. El manchego es fijo con Cervera y si no forma parte del once ganaría enteros la posibilidad de que empiece el partido Álvaro Negredo, este curso venido a menos.