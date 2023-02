Arzamendia y su gafe con el Cádiz CF

Las estadísticas están para romperlas pero las de Santiago Arzamendia son diferentes a otras. El lateral argentino de nacimiento pero nacionalizado paraguayo tendrá que ser titular con el Cádiz CF el próximo domingo en Barcelona, lo que es ya noticia por la titularidad incontestable de Pacha Espino. Pero el uruguayo vio ante el Girona una cartulina amarilla que le hace cumplir ciclo y, por lo tanto, tener que recibir un encuentro de sanción.

La lógica dice que Arzamendia, el otro lateral izquierdo de la plantilla, debe salir de inicio ante los azulgranas con el difícil reto de hacer olvidar a Pacha. La historia del paraguayo vestido de amarillo no permite albergar esperanzas cada vez que ha sido titular en Liga, ya que cuando se da esta circunstancia su equipo no gana.

La campaña pasada fue la primera del zaguero en el Cádiz CF y en las cinco titularidades en Liga no pudo celebrar un triunfo. Su estreno saliendo de inicio fue precisamente en el Nuevo Mirandilla contra el Barça y el choque acabó empate sin goles que, no obstante, fue un gran marcador para los cadistas. Repitió en el once inicial en Vallecas (sustituido en el descanso) y el conjunto gaditano sucumbió 3-1.

La siguiente titularidad liguera le llegó ante el Granada (1-1), cita en la que hizo el gol del Cádiz CF. Misma experiencia de estar entre los elegidos en Pamplona, aunque de nuevo derrota amarilla (2-0), que dio paso a la destitución de Álvaro Cervera.

Su última titularidad la temporada pasada le llegó en Granada, donde el Cádiz CF -ya con Sergio González en el banquillo- empató a cero. Por lo tanto las cinco veces que Arzamendia salió de inicio el equipo no fue capaz de conseguir la victoria.

En la presente campaña han sido tres las ocasiones en las que el paraguayo ha estado en la foto de la formación al principio de un partido. Lo hizo en la primera jornada, ante el Real Sociedad (0-1), en la tercera cuando el Athletic de Bilbao goleó 0-4 en el Nuevo Mirandilla, y en la décima ante el Betis, con un empate sin goles.

Esas han sido las ocho titularidades ligueras de Arzamendia con el resultado de cero triunfos, cuatro empates y ese mismo número de derrotas. El Camp Nou no es precisamente el escenario más idóneo para romper ese gafe, pero para el lateral debe haber una primera vez y él y sus compañeros cruzan los dedos para que sea el próximo domingo.

Arzamendia tiene el convencimiento desde fechas atrás que lo que debe crecer para ser aún mejor jugador no es posible en el conjunto gaditano. Le faltan minutos de amarillo y, para muestra, lo sucedido en las dos últimas campañas. Y es que hace dos temporadas el Cádiz CF realizó una inversión con el fichaje de este futbolista, propiedad de Cerro Porteño, y que era deseo de algunos clubes europeos. La entidad que preside Vizcaíno abonó casi dos millones de euros y firmó al zaguero por cuatro temporadas.

Su salida en el pasado mercado veraniego sólo hubiera sido posible a través de una cesión, ya que la entidad no quería perder la propiedad del futbolista. Pero todo ello con el futuro de Pacha Espino aún en el aire porque acaba contrato el próximo 30 de junio.