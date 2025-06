Las obras del esperado Teatro del Parque de Cádiz se adjudican la próxima semana

Cádiz/Con "una especial ilusión" -por lo esperado, por lo trabajado y por lo necesario- el alcalde de Cádiz ha anunciado que las obras que faltan para que el Teatro del Parque, antiguo Teatro Pemán, comience a funcionar se adjudicarán "la próxima semana".

De esta forma, al finalizar la Junta de Gobierno Local de este viernes, Bruno García ha adelantado que los trabajos, que aúnan la intervención que quedaba por hacer en el inmueble y la dotación de su espacio escénico, tendrán cuatro meses de ejecución y un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Con estos plazos sobre la mesa, no es descabellado apuntar a que la inauguración del coliseo de verano del Parque Genovés se inaugure antes de que finalice el año, una perspectiva ante la que el primer edil pide prudencia -"primero vamos a adjudicar, comenzar las obras y ver cómo van"- advirtiendo que la puesta de largo se hará "lo antes posible, pero no mal". "Vamos a hacerlo bien, con la dignidad que se tenga que hacer y se hará de una manera muy de Cádiz y muy especial", ha apuntado sobre la futura inauguración.

Además, el responsable de la ciudad amplía miras, y calendario, sobre este espacio escénico que en su etapa de vida anterior sólo tenía vocación de teatro de verano. "Efectivamente, no voy a negar que la programación de verano de 2026 tendrá mucho contenido, pero eso no descartemos que podamos hacer cosas, por ejemplo, en junio. Como saben, el verano de Cádiz es muy amplio y cuando el tiempo lo permita alargaremos la programación. La cuestión es que no remitan el Teatro del Parque sólo a julio y agosto porque es un espacio que puede aportar mucho a la ciudad en diferentes épocas del año", ha barajado.

Una obra "rescatada" y un nuevo proyecto para su finalización

Además de anunciar la próxima adjudicación de los trabajos por parte del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura la semana que viene, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde Cultura y Urbanismo, Maite González y José Manuel Cossi, ha querido echar la vista atrás para congratularse por "la materialización" del trabajo de su equipo desde que la obra del Teatro del Parque tuvo que ser "rescatada".

"Les recuerdo que se ha tenido primero que rescatar la obra porque, cuando la recibimos, la empresa llevaba tiempo sin actuar y la habían dejado al 70%. Después fue proyectar y fusionar todo lo que quedaba pendiente para poder dar el siguiente paso, licitarlo. Y hoy damos otro paso más, que es adjudicarlo y en las próximas semanas, toda vez que tengamos firmado el contrato, será ejecutarlo", ha repasado.

Así, hay que recordar que fue en septiembre de 2023, ante el retraso considerable de las obras que entonces acometía Avanza Solutions & Proyects, el equipo de Gobierno decidió liquidar con esta empresa y sacar de nuevo a concurso los trabajos restantes. Un par de meses más tarde, fueron los propios ediles de Urbanismo y Cultura los que confirmaron que se requería la redacción de un nuevo proyecto con mediciones reales posteriores a la renuncia definitiva de la empresa y que, "por ahorrar tiempo y ser más eficientes", se incluiría en el proyecto de construcción la parte técnica que tenía que ver con los materiales escénicos. Hubo que esperar entonces hasta casi principios de este año para, por fin, ver abierto el proceso de licitación de estas obras a la que se han presentado dos empresas, Elecnor Servicios y Gruexma S., y que se adjudicarán la próxima semana.

Nuevo paso en la reforma integral del Parque Genovés

Con el avance en la recuperación del Teatro del Parque se da un paso más en el proyecto de reforma integral del Parque Genovés anunciado por el primer edil casi a su llegada a la Alcaldía de Cádiz. Una intervención que, ha recordado, supone una inversión total de "unos 3 millones de euros".

Una actuación amplia que incluye también la mejora del entorno -que ya ha comenzado con las reparaciones del vallado, sustitución de bancos y zonas ajardinadas, entre otras cuestiones- y la recuperación de la pérgola-mirador de Santa Bárbara, abandonada desde el incendio que sufrió en 2020.

"El Parque Genovés es un espacio que hay que cuidar al máximo y no se estaba cuidando, por lo que nosotros estamos revirtiendo la situación. Pero lo que yo quiero preguntar es por qué no se pudo hacer en los últimos 8 años. Que el destrozo valla no es de cuando ha llegado el PP y la pérgola, que guste más o menos, es un espacio público y lo que no se puede hacer es dejarla ahí tirada. Si hay partidos que dicen que se debería haber tirado, pues haberla tirado que han tenido 8 años; yo quiero cuidarla, adecuarla y ponerla a disposición de la ciudad, y lo voy a hacer, esa es, para mí, la diferencia enorme", ha reflexionado el primer edil.