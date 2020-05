Coronavirus Cádiz: últimas noticias del 13 de mayo

La situación por el coronavirus deja este jueves nuevos datos en Cádiz y la provincia. Por ejemplo, que alrededor de 21.000 gaditanos habrían pasado el COVID-19 o que en las últimas 24 horas 22 gaditanos han sido dado de alta. Estas son las principales noticias en Cádiz y su provincia.

El balance de la jornada en números

La provincia de Cádiz ha experimentado en la últimas 24 horas un importante aumento del número de personas que han superado el Covid-19. 22 pacientes han recibido el alta en la última jornada, lo que supone una magnífica noticia en pleno avance de la fase 1 de la desescalada ya que hasta la fecha se han curado 511 pacientes. A este dato se unen que no ha habido ni fallecimientos por coronavirus ni nuevas hospitalizaciones ni traslados a la UCI lo que confirma la evolución favorable de la pandemia.

Los gaditanos con anticuerpos del virus

Cádiz es la sexta provincia de España con menor prevalencia de anticuerpos del Covid-19, según los resultados del estudio de seroprevalencia del SARS-CoV2 que fueron presentados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Este dato está muy por debajo del 5% de inmunidad a este virus en todo el territorio nacional . Con estos datos, también se constata que el número de personas contagiadas por Covid-19 es mucho mayor del que marcan las estadísticas oficiales. Teniendo en cuenta que la provincia de Cádiz tiene una población de 1.240.155 habitantes y que el 1,7% de sus ciudadanos ha estado en contacto con el coronavirus, esto significa que 21.082 gaditanos han desarrollado anticuerpos.

Hay que seguir extremando las precauciones

Ante el inicio de las fases de desescalada del estado de alarma por la pandemia de Covid-19, y la rebaja de medidas del confinamiento con la entrada ya en vigor de la Fase 1 en la mayor parte de Andalucía, los farmacéuticos piden a la población de la comunidad no bajar la guardia y seguir extremando las precauciones, cumpliendo con las medidas de prevención relativas a la higiene y seguridad para minimizar el riesgo de nuevos contagios del virus. Estas son las recomendaciones del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

El baño en las playas, al menos hasta el 8 de junio

La Junta de Andalucía confía en que las playas se puedan abrir al baño "a partir del 8 o 10 de junio", según ha indicado el vicepresidente autonómico, Juan Marín, en una mesa redonda telemática sobre el sector turístico organizada por la Confederación de Empresarios de Cádiz. En principio se pensó en final de mayo pero los ayuntamientos tienen que plantear sus planes, ha expresado.

¿Y las piscinas?

Habrá que ver qué pasa con las piscinas, y entre ellas las municipales como única oportunidad de muchas personas que viven en pueblos de interior para refrescarse antes las altas temperaturas. La Junta plantea que se abran como las playas pero algunos ayuntamientos ya están tomando su decisión para "anteponer la salud de los vecinos". Trebujena y Prado del Rey ha comunicado que no abrirán este verano sus instalaciones municipales.

El crucero 'Allure of the Seas' entrará en el astillero

El Ministerio de Sanidad ha levantado el veto a la entrada del crucero 'Allure of the Seas' en el astillero de Navantia en Cádiz, donde se va a realizar parte de la reforma aplazada el pasado mes de marzo. El buque de Royal Caribbean llegará en los próximos días procedente de Gibraltar, donde se encuentra fondeado para transbordar a parte de su tripulación a otro crucero de la misma naviera, el 'Jewel of the Seas', para reducir el número de personas a bordo antes de entrar en Cádiz.