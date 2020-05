Coronavirus: Cádiz es la sexta provincia de España con menor inmunidad frente al Covid-19

Cádiz es la sexta provincia de España con menor prevalencia de anticuerpos del Covid-19, según los resultados del estudio de seroprevalencia del SARS-CoV2 que fueron presentados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Este dato está muy por debajo del 5% de inmunidad a este virus en todo el territorio nacional que sale como conclusión preliminar de la primera fase de este trabajo que están desarrollando el Gobierno central y el Instituto de Salud Carlos III, contando con la colaboración de las comunidades autónomas.

De estos datos salen dos lecturas. La positiva es que el nivel de contacto de los gaditanos con el virus ha sido muy bajo, por lo que las medidas de confinamiento en los hogares y su cumplimiento por parte de la población gaditana han surtido efecto. Esto también se constata con las cifras de casos positivos por Covid-19 y el número de fallecimientos por esta enfermedad, que son especialmente bajos en la provincia de Cádiz en comparación con otros territorios mucho menos poblados.

Sin embargo, en el lado negativo, la ciudadanía gaditana tiene un nivel muy bajo prevalencia de anticuerpos del Covid-19, por lo que la provincia corre un serio riesgo de sufrir un rebrote de esta enfermedad al apenas haberse desarrollado anticuerpos entre sus habitantes. Es decir, un 98,3% de los gaditanos están expuestos a un posible contagio.

Con estos datos, también se constata que el número de personas contagiadas por Covid-19 es mucho mayor del que marcan las estadísticas oficiales. Teniendo en cuenta que la provincia de Cádiz tiene una población de 1.240.155 habitantes y que el 1,7% de sus ciudadanos ha estado en contacto con el coronavirus, esto significa que 21.082 gaditanos han desarrollado anticuerpos. Este dato es muy superior a los 1.464 casos positivos entre sintomáticos y asintomáticos que tiene contabilizados la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hasta este miércoles. Esto se debe a que existe un porcentaje altísimo de casos asintomáticos, por lo que no han sido detectados al no realizarse las pruebas oportunas por no necesitar atención médica.

En cuanto al resto de provincias, solo tienen una menor prevalencia de anticuerpos del Covid-19 Ceuta (1,1%), Las Palmas (1,4%), Murcia (1,4%), Huelva (1,5%) y Tarragona (1,6%). Al otro lado de la tabla, las provincias que presentan una mayor inmunidad al coronavirus por su alto grado de expansión son Soria (14,2%), Cuenca (13,5%), Segovia (12,6%), Albacete (11,6%), Madrid (11,3%), Ciudad Real (11,1%) y Guadalajara (10,9%).

Respecto Andalucía, Cádiz es la segunda provincia con menor inmunidad, solo siendo superada por Huelva (1,5%) debido a su bajo número de positivos. Tras la provincia gaditana se sitúan Almería (1,8%), Sevilla (2,3%), Córdoba (2,4%), Granada (2,4%), Jaén (3,6%) y Málaga (4,4%). Todas ellas se encuentran por debajo de la media nacional, por lo que el riesgo de rebrote es mayor que en otros territorios. De hecho, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid o Navarra aparecen como las mas afectadas por la expansión del Covid-19.

Prevalencia de anticuerpos IgG anti SARS-CoV2 por provincias