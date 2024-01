Cádiz pierde casi el 40% de la Edusi

La Edusi de Cádiz se confirma como otro gran fracaso para la ciudad, que en 2016 y 2017 peleó con empeño este programa europeo cuya financiación (15 millones de euros procedentes de Europa y otros 3 millones que aportaría el propio Ayuntamiento) se consideraba un gran revulsivo para las grandes barriadas de extramuros.

Finalizado el programa el pasado 31 de diciembre, el Ayuntamiento gaditano ha informado hoy que solo se ha podido alcanzar el 63,02% del total del programa. O dicho al contrario, que casi el 40% de la ayuda europea irá de vuelta sin que la ciudad utilice esos recursos. Unas cifras que demuestran el fracaso gaditano en la gestión de este programa que deja más de 6 millones de euros sin gastar.

Esta mala gestión de la Edusi no es una sorpresa, ya que hace meses el alcalde Bruno García informó de la realidad del programa europeo; pero sí empeora incluso las previsiones de entonces, que confiaban en alcanzar el 75% de ejecución y en que el dinero no utilizado no superara los 5 millones de euros.

En total son 11.815.000 euros la suma ejecutada por el Ayuntamiento con cargo a la Edusi. Un montante en el que se incluyen 865.000 euros pertenecientes al PIREP que se han empleado en los depósitos de tabaco y que tras las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Gobierno se han podido incluir en la Edusi. Una 'jugada' que al mismo tiempo permite al Ayuntamiento no computar ese dinero en el PIREP, que sigue estando al 100% disponible para que se tramite en los próximos meses los dos proyectos que deberán ejecutarse con cargo a este programa vinculado a los fondos Next Generation.

Cuatro proyectos que seguirán adelante

Ha lamentado el alcalde, Bruno García, la falta de tiempo y el rechazo que desde las instituciones se ha dado a la posibilidad de que se prorrogara esta línea de ayudas europeas más allá del 31 de diciembre. Pero ante el escenario actual, ha reafirmado lo ya anunciado meses atrás respecto a la continuidad que el Ayuntamiento dará a aquellos proyectos ya iniciados con cargo a la Edusi y que se han quedado pendientes de culminar.

En concreto, esto ocurrirá con cuatro actuaciones. La más importante es la de los depósitos de tabaco, que era el proyecto estrella de la Edusi y que no ha culminado a tiempo. Además, se va a finalizar la reforma prevista en las instalaciones deportivas de Puntales-La Paz; se va a culminar también la segunda fase de la actuación prevista del carril bici; y se va a culminar la elaboración de un mapa de ruidos en aquellos barrios Edusi (Segunda Aguada, Guillén Moreno, Puntales, Cerro del Moro, Barriada de La Paz y Loreto) que permitirá conocer la realidad actual en cuanto a los ruidos de cada zona para, en base a ello, conceder las licencias futuras y acometer las actuaciones que se consideren necesarias.

"Esas cuatro obras se van a terminar", ha aseverado García, que de hecho ha recordado que todas estas actuaciones cuentan con crédito del Ayuntamiento porque fueron incluidas en las distintas modificaciones presupuestarias que ya ha gestionado el gobierno actual desde su llegada al Ayuntamiento en junio del pasado año.

En el otro lado, quedan otros cuantos proyectos que en 2017 estaban previstos gracias a este programa europeo y que tendrán que seguir esperando. Principalmente afecta esta realidad a la smart city y la administración electrónica, a la que se iban a destinar 1,6 millones de euros que ni siquiera se han tramitado en todos estos años; junto a ello, cae también definitivamente la pasarela marítima de Puntales, así como las reformas en el colegio Adolfo de Castro y el programa de dinamización de barrios.