El despropósito de la Edusi en Cádiz

Lo que mal empieza, mal acaba. Y la Edusi, que no tuvo un buen inicio en la ciudad, no parece que vaya a terminar muy favorablemente a los intereses de Cádiz. A falta de poco más de un mes para que Europa dé por culminada esta estrategia de financiación de proyectos, el Ayuntamiento ya ha anunciado una partida ‘extra’ que supera los 2 millones de euros para financiar proyectos (íntegros o partes del mismo) que no estarán a tiempo para ese plazo previsto en la convocatoria de 2017.

Hay que tener en cuenta que el punto de partida de esta Edusi es que Europa aportaría a la ciudad 15 millones de euros para una serie de proyectos circunscritos a los barrios de Segunda Aguada, Loreto, Puntales, La Paz, Cerro del Moro y Guillén Moreno; a los que el Ayuntamiento sumaría un 20% (3 millones de euros) pagaderos en las anualidades correspondientes entre ese 2017 y este 2023 que está cada vez más cerca de concluir.

Además de haber aportado ya más de 2 millones de euros no previstos inicialmente, el Ayuntamiento ya es consciente de que ni por asomo aprovechará los 15 millones de euros europeos, por lo que es de esperar que esa aportación municipal crezca para asumir aquellos proyectos previstos que no haya dado tiempo ejecutar bajo el paraguas de la Edusi. Como, de hecho, ya ha ocurrido con las reformas del complejo deportivo de Puntales-La Paz, cuyo presupuesto asciende a 630.000 euros según anunció recientemente el alcalde, pasando el Ayuntamiento de asumir un 20% (como en el resto de proyectos Edusi) a financiar el 100%.

El caso más llamativo se va a dar en el que precisamente iba a ser proyecto estrella de la Edusi, cuyo baile de cifras y obstáculos diversos en su tramitación y ejecución confirman un absoluto despropósito de gestión cuyas consecuencias, a la fecha actual, no están todavía claras. En 3,9 millones de euros presupuestó el Ayuntamiento el proyecto total de intervención en los antiguos depósitos de tabaco y de conversión en un centro de transformación social, cultural y económica. Un presupuesto que en 2022 se reveló como absolutamente inviable; tanto, que el proyecto tuvo que ser reducido a un tercio del total y adjudicado por 5.779.001,62 euros, de los cuales el Ayuntamiento tendría que aportar 1.315.084,49 euros.

A esta aportación va a sumar ahora el Consistorio, mediante la transferencia de capitales que precisamente este viernes aprobará el Pleno, otros 1,2 millones de euros que el IFEF destinará a esta obra, que sigue avanzando pero que se da por hecho que no estará terminada, ni mucho menos, antes del 31 de diciembre. De hecho, algunas fuentes consultadas valoran que hasta el verano de 2024 no se prevé la culminación de esta primera fase de los depósitos.

Para colmo de males, en el desarrollo de la obra siguen surgiendo graves inconvenientes que ralentizan los trabajos e incrementan su financiación. Es el caso del proyecto de instalaciones que el IFEF adjudicó a una empresa externa y que una vez finalizado y entregado parece inviable, o incompatible, con la ejecución del proyecto de obra redactado; de forma que se necesitan unas modificaciones que podrían encarecer las obras hasta un millón de euros más, según explican fuentes municipales.

Así las cosas, a falta de finalizar noviembre y del mes de diciembre para dar carpetazo a la Edusi en lo que a ejecución se refiere, el Ayuntamiento no podrá aprovechar los 15 millones de euros de Europa. De hecho, ya ha renunciado a proyectos como el del complejo deportivo de Puntales-La Paz (630.000 euros), el de smart city (que ascendía a 1.450.000 euros), o la pasarela marítima de Puntales (489.653 euros). Sólo estos tres proyectos no realizables suman más de 2,5 millones de euros, a lo que habrá que sumar la partida final del proyecto de los depósitos de tabaco y otras actuaciones a las que el Ayuntamiento tendrá que renunciar.