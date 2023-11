Los arquitectos de Cádiz quieren “construir ciudad”

Los arquitectos, como otros tantos colectivos profesionales e instituciones, tienen mucho que decir en la transformación de Cádiz, en su configuración y a la hora también de facilitar su gestión y avance cotidiano. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, cuya junta de gobierno que preside Paula Vilches (la nueva decana) se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Bruno García, para trasladarle varias iniciativas.

En primer lugar, Vilches ha puesto en conocimiento del alcalde la creación del sello ‘Arquitectos en Verde’ que el colegio gaditano lleva diseñando varios años y que ya ha empezado a trasladar a los profesionales colegiados mediante iniciativas de formación. Según explican desde Arquitectos, la iniciativa busca “hacer proyectos sostenibles desde el inicio” además de permitir que los profesionales “autoevalúen sus propios trabajos y adaptarse con ellos a la normativa de eficiencia energética”.

La intención del Colegio es que ese sello verde pueda traducirse ahora en bonificaciones que el Ayuntamiento articule en impuestos y tasas relacionados con la construcción; cuestión que el alcalde se comprometió a estudiar con los técnicos municipales.

También relacionado con la gestión de la ciudad en lo relativo a la labor profesional de los arquitectos, Paula Vilches le ha propuesto también a Bruno García la creación de lo que han denominado Entidades Urbanísticas de Control, “que pueden servir para aliviar la carga de la administración municipal y agilizar trámites que beneficiarían a la ciudadanía”. Se trata de cuestiones técnicas sobre la que el Colegio podría emitir su informe para, de este modo, reducir los tiempos que muchas veces requiere una autorización para determinados expedientes y obras. Una colaboración que demandan algunos municipios y que practican otros ayuntamientos andaluces, aseguran desde Arquitectos.

Otra iniciativa abordada en la reunión con el alcalde ha sido la de la protección de las murallas de la ciudad, para lo que el Colegio plantea su declaración como Bien de Interés Cultural, “con el fin de que Cádiz no se quede atrás, pues el conjunto histórico está declarado pero no su recinto amurallado, y esto no solo garantiza su protección, sino que pone el foco en esta ciudad”, aseveró Vilches. Junto a las murallas, se ha repasado en ese encuentro la situación de varios enclaves patrimoniales de la ciudad.

En otro orden de cosas, se pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Arquitectos traiga a Cádiz “exposiciones de mayor dimensión” gracias a la cesión de espacios municipales; la organización de unas jornadas de formación sobre Arquitectura y Patrimonio dirigido a los agentes oficiales de turismo, “a fin de mejorar y dotar de rigor los contenidos y datos que se ofrecen de nuestra ciudad a los turistas”; o una mayor difusión a las iniciativas relacionadas con el Colegio de Arquitectos.

Por último, Paula Vilches planteó que la ciudad conceda el título de Hijo Adoptivo al arquitecto Alberto Campo Baeza, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura y estrechamente vinculado a la ciudad, donde cuenta con obras como Entrecatedrales, una capilla en las Carmelitas Descalzas o el IES Drago.

En definitiva, la pretensión de los Arquitectos es involucrarse en la ciudad “y así aportar en todas las cuestiones que vienen a mejorar la ciudad en materia de vivienda, urbanismo, cultura, así como otros proyectos transformadores”. Y tras la reunión con el alcalde, la alianza entre ambas instituciones ha iniciado su camino.