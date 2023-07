La Edusi en Cádiz: El contundente análisis del Ifef

Los problemas de la Edusi en Cádiz han estallado a raíz de un informe que tiene fecha de 28 de junio y que firma el gerente del Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz. Un informe que además de plasmar el escenario real -a criterio técnico- de los proyectos incluidos en este programa europeo traslada una serie de consideraciones que pueden ser claves a la hora de analizar lo ocurrido (y lo que está por ocurrir) con la gestión de los 15 millones que Europa concedió al Ayuntamiento en 2017 y que están ahora en peligro.

En primer lugar, señala el Ifef que lo ocurrido con la Edusi (cuya previsión técnica es que podrá superarse el 70% del total de los proyectos a 31 de diciembre de 2023, quedando el resto sin ejecutar) "debe suponer una reflexión y una revisión del modo de funcionamiento ordinario, de cara a aprovechar las oportunidades que en materia de fondos" viene otorgando a las ciudades la Unión Europea.

En cierto sentido, esta reflexión puede suponer, al mismo tiempo, que las cosas no se han hecho todo lo bien que debieran, lo que va a terminar afectando a ese programa Edusi que con tanto esfuerzo peleó la ciudad en 2017 (en segunda convocatoria, al no resultar beneficiaria de la primera) y que tan positivo se presumía para las barriadas de extramuros (La Paz, Guillén Moreno, Cerro del Moro, Loreto, Segunda Aguada y Puntales).

En este sentido, señala también el informe que desde que se concediera la ayuda de 15 millones de euros con fecha 21 de julio de 2017 "se ha dilatado en demasía la puesta en marcha de las diferentes actuaciones de la Estrategia, lo que implica que se agota el plazo de ejecución sin llevar a cabo todas las actuaciones previstas y concedidas, lo que va a suponer que la ciudad no aproveche por completo la disposición de fondos europeos de tan notable importe".

Esa 'dilatación' inicial, por tanto, ha sido letal para el éxito de la Edusi, aunque en el Ifef no olvidan que en el retraso en la puesta en marcha y ejecución de los proyectos "han tenido gran incidencia factores externos como la pandemia generada por el Covid-19, la guerra de Ucrania y el alza en los precios, fundamentalmente en los materiales de construcción". No obstante, el informe suma a esas causas otros problemas internos, "como la coordinación entre áreas, que no es todo lo sencilla que debiera". Factores todos (internos y externos) que en cualquier caso "son comunes a todos los territorios, según indican desde el Ministerio".

Avisa el gerente del Ifef sobre la necesidad de activar "un plan de revisión de las contrataciones ejecutadas y justificadas ante la Unión Europea, de manera que podamos adelantarnos a la probabilidad de ocurrencia de correcciones financieras, con especial incidencia e importancia en los contratos de obras". Todo ello sin perder de vista que aquello que Europa no apruebe, o que no esté certificado y entregado a tiempo, tendrá que asumirlo con sus propios fondos el Ayuntamiento, lo que puede alterar notablemente el presupuesto de 2024.

Precisamente por ello, se reclama "dotar debidamente de personal especializado la parcela de fondos europeos municipal". Primero para ir presentando la documentación requerida de las operaciones ejecutadas "para su reembolso por el Ministerio de Economía y Hacienda, puesto que lo no se justifique en plazo no podrá ser abonado a las arcas municipales". Y en segundo lugar y no menos importante, "para favorecer la ejecución de programas financiados con fondos europeos y de otras administraciones, como herramienta para el desarrollo de actuaciones clave en la ciudad".

Esta última recomendación conectaría directamente con la decisión tomada por el actual alcalde, Bruno García, de crear una concejalía específica de Fondos Europeos, a cuya cabeza ha situado a José Manuel Cossi, que es -a su vez- coordinador del área de Desarrollo Urbano Sostenible y concejal de Urbanismo.