Bruno García sobre la Edusi: "En la reunión con Kichi se nos dijo que todo estaba muy bien, no se nos dio informe alguno"

El escenario actual en relación a la Edusi en Cádiz, con apenas un 24% ejecutado de los 15 millones de euros concedidos en 2017 y solo seis meses por delante para finalizar los proyectos, ha provocado este jueves la segunda intervención del alcalde, Bruno García. Él fue quien, el martes, anunció el estado del programa europeo de inversiones y la previsión de devolver a final de año entre 3,1 y 4,8 millones de euros por no terminar a tiempo.

Este jueves ha comparecido de nuevo el alcalde, tras las reacciones de la oposición. Y en esta ocasión, lo ha hecho primero para insistir en las informaciones dadas el martes (reflejadas en un informe técnico del Ifef) y después para puntualizar varias cuestiones respecto a las críticas recibidas por PSOE y por Adelante Izquierda Gaditana.

Lamenta García que la oposición se haya dedicado "a poner excusas", "cuando ellos mismos reconocen" que esos proyectos no se van a ejecutar. En este sentido, ha hecho referencia a la actuación vinculada a la Smart City que reconocía el miércoles el partido de David de la Cruz y a la pasarela de Puntales que reconocía el de Óscar Torres. "Han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho. Nosotros tenemos ahora seis meses", ha querido exponer también el alcalde, mucho más combativo este jueves.

También ha asegurado Bruno García que en el traspaso de poderes de la Edusi entre el anterior alcalde (José María González 'Kichi') y él "se habló de organigrama y se nos dijo que todo estaba muy bien, pero no se nos dio informe alguno". De ahí que se solicitara el documento que revela que 3,1 millones de euros ya no se van a ejecutar, y que otros 1,7 millones estarían en peligro de no realizarse antes del 31 de diciembre. "Pese a todo ello, ya he dicho que haremos todo lo posible por llegar hasta donde se pueda", ha insistido García.

Otra cuestión sobre la que se ha pronunciado el alcalde es respecto a la posibilidad de que Europa conceda una prórroga para culminar los trabajos, pidiendo en este caso al PSOE "que si lo sabe, que informe al ser el partido que gobierna actualmente en España. "Pero yo trabajo con los técnicos, y los técnicos dicen que hay que acabar el 31 de diciembre. Y que lo que no se haga se tiene que devolver. Todo lo demás es un rumor, una brisa, un viento...", ha indicado García.

En sus críticas a los dos partidos de la oposición, el alcalde ha indicado en primer lugar que "me extraña de que el PSOE se extrañe" de la situación de la Edusi, "cuando su obligación era conocer esto y estar encima de ello" como partido "que ha permitido gobernar estos ocho años a Adelante Cádiz". Y a esta última formación se ha referido a raíz del ofrecimiento de "consejo" que le hacía el miércoles, "que me parece muy bien, pero recibir consejo de uno que solo ha hecho el 23,97% de la Edusi en seis años, como que no".