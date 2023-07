El PSOE muestra su "extrañeza" por la renuncia del PP a completar las actuaciones de la Edusi en Cádiz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado este miércoles su "extrañeza" por el anuncio realizado por el nuevo equipo de Gobierno del PP de dar por perdido un mínimo de tres millones de euros de los fondos Edusi debido a que las actuaciones previstas en este programa financiado por los fondos europeos no estarán finalizadas el próximo 31 de diciembre. Una cantidad que podría llegar hasta los 4,8 millones de euros, lo que supondría un tercio de los 15 millones de euros concedidos al Consistorio gaditano.

Torres ha señalado en rueda de prensa que "nos parece muy grave" esta forma de actuar del nuevo alcalde, Bruno García, ya que "si algo le falta a la ciudad es inversiones y si algo le sobra es proyectos no ejecutados". Ante esto, el edil del PSOE ha remarcado que "el PP tenía para gestionar una oportunidad magnífica, por lo que no nos parece que la forma más sensata sea a las primeras de cambio renunciar a casi cinco millones".

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Cádiz, el portavoz socialista ha indicado que el plazo de seis meses para justificar todos los proyectos que quedan por realizar "puede ser un motivo razonable, pero que se cae por su propio peso porque parece que va a haber una prórroga. Si se hubiera renunciado a un mes o mes y medio antes del final del plazo de justificación y no se hubiera anunciado una prórroga, sería entendible".

A esto ha unido otra clave para justificar su "extrañeza" contra la actuación municipal que todas las administraciones "están reclamando que haya una ampliación del periodo de justificación que vaya más allá del 31 de diciembre de 2023", un escenario que se podría dar si también se suma que "el grado de ejecución" de los proyectos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz "no es muy diferente al que hay en otras muchas ciudades de nuestro entorno". Una situación similar que "no quiere decir que en otras ciudades se esté renunciando a seis meses vista".

Torres también ha expresado su desconocimiento sobre el informe realizado por el gerente del IFEF, por lo que el concejal del PSOE ha considerado que "lo más sensato y acorde con la transparencia" hubiera sido "convocar la comisión de la Edusi" para conocer su contenido o, en su defecto, haber tenido acceso al informe o convocarse un Consejo Rector del IFEF.

De hecho, el edil socialista ha explicado que en la última reunión de este último organismo municipal poco antes de las elecciones municipales "ni el gerente del IFEF ni el concejal de Fomento ni el alcalde hablaron de paralizar nada, por lo que si ahora hay un informe nuevo que lo actualiza, nos gustaría tener ese informe técnico". Junto a esto, en la citada convocatoria se puso sobre la mesa que la ejecución de la Edusi "en muchas ciudades era parecida", además de que "era un clamor que todas las administraciones estaban solicitando a la Comisión Europea el aplazamiento del plazo de justificación".

Con todo, Torres ha resaltado como posible motivo de la actuación del PP que "le haya entrado vértigo por la falta de tiempo y la no seguridad de que va a haber una prórroga", a lo que también ha añadido que políticamente puede que el actual equipo de Gobierno del PP "no esté cómodo con algunas de las actuaciones previstas y se ha dedicado a tirar por la calle de enmedio" para no llevarlas a cabo.

El portavoz del PSOE no ha rehusado en criticar al anterior equipo de Gobierno de Adelante Cádiz al afirmar que "ha habido una falta de gestión terrible desde 2017. Han pasado seis años y no ha habido capacidad de gestión para sacar a licitación muchos de los proyectos". Por este motivo, ha invitado al resto de grupos políticos a centrarse en la gestión y a "no perder el tiempo en debates estériles".

Por último, en cuanto a los proyectos que se pueden caer de la Edusi, sí ha reconocido que es "lógico" que no se vaya a realizar la pasarela marítima en el barrio de Puntales al haber renunciado el Club Alcázar a la construcción de los pantalanes para contar con un puerto deportivo. Sí se mostró a favor de la finalización de actuaciones previstas como las mejoras en el colegio Adolfo de Castro y el complejo deportivo Puntales-La Paz o la finalización de la rehabilitación de los depósitos de tabaco.