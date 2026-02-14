San Fernando canta ya a su Carnaval con la voz de Bienvenido

Jesús Bienvenido ejerció a la perfección el papel de bufón que canta las verdades incómodas para meter de lleno a San Fernado en un Carnaval 'de cine' que ha convertido la plaza del Rey –el epicentro de la fiesta– en un ficticio aunque glamouroso plató con mucho nivel. La Gala Inaugural del Carnaval fue así la primera escena de una película que se prolongará hasta el próximo domingo y que entre sus protagonistas tendrá a los primeros espadas de las coplas y a las agrupaciones que más juego han dado en el Falla.

Bienvenido, tras alcanzar apenas unas horas antes el primer premio en el COAC con su comparsa 'DSAS3', asumió el encargo directo del dios Momo para pregonar la llegada de Carnaval a San Fernando siendo a veces el comparsista, a veces el cantautor, otras ese Rámper con el que recorrió los teatros y, siempre, ese poeta de la calle "incorrectamente político, crítico y voz guerrillera" que dice ser "el hijo cantor de la clase obrera".

Por supuesto, en esta gala con la que La Isla le rendía homenaje a su trayectoria, Bienvenido cantó en defensa de la sanidad pública –de eso va este año su comparsa, ya se sabe– pero también cantó a ese Carnaval que, a pesar de todo, sabe a esperanza, que anima a sublevarse contra las injusticias de los poderosos y que, especialmente, anima a reír y a recorrer con una sonrisa en los labios ese Camino a Itaca que es la vida misma y también la esencia de la fiesta: "Abracen fuerte, besen fuerte y rían fuerte como si el telón pudiera caer en cualquier momento. De momento, seguimos bailando", dijo el bufón haciendo de poeta (o era al revés).

Por supuesto, Bienvenido contó con ayuda en el escenario para cumplir esa misión del dios Momo, que arrancó a los sones de la presentación instrumentalizada de 'Las ratas'. Sus músicos y su particular corte de bufones –su comparsa– estuvieron ahí dando guerra. Pero también la Orquesta Caballati, con la que interpretó Sentadito a la orilla del mar, "ese pasoble que todos ustedes hicieron suyo". O Paz Santana, que se atrevió junto a Dani Obregón, con el tema Si me muero por ti. Y el dúo formado por Manolo Casal y Modesto Barragán, que acompañó al comparsista al cantar una animada versión de Callejero. Dos voces femeninas, las de Brenda García y Miriam Ballesteros, deleitaron también al público con Bienaventurados, de su comparsa 'Los santos'.

Aunque Bienvenido –siguiendo el formato de un pregón carnavalero muy currado– fue intercalando entre tema y tema esas bufonadas-verdades que hablaban del teatro de la vida, del poder, de las heridas, de la tierra,, de la verdad de la calle... Incluso echó mano a 'Los mendas lerendas' para hacer un guiño a Las Cortes de La Isla, y pidió al público que coreara con ganas la presentación de 'Los del piso de abajo' antes de rematar la faena con el popurrí de 'Las ratas'.

Las colombinas y los premios

La Gala de Bienvenida del Carnaval, conducida también por Paz Santana, comenzó siguiendo el canon acostumbrado, es decir, con la tradicional proclamación de las colombinas, con Elena Balbina Fernández Solano a la cabeza. Ataviadas en esta ocasión con disfraces que representan las emociones –la tristeza, la ira, la ansiedad, la alegría...– las damas de la fiesta fueron desfilando una a una por el escenario para recibir la correspondiente insignia carnavalera antes de ceder el testigo a las distinciones: los premios al Mejor Corista, al Mejor Comparista y al Mejor Chirigotero, que recibieron José Olvera Girón, Fernandi Nuñez y Joselu Marassi. También de los Pierrot, la mayor distinción de la fiesta. O mejor dicho, del Pierrot, porque solo se entregó el de plata al coro de La Isla en reconocimiento a su trayectoria.El Pierrot de Oro, Manuel Asencio ‘El Chato’, no pudo asistir al acto.

El acto terminó con el tradicional chupinazo y con las actuaciones de la comparsa ‘DSAS3’ y el coro de La Isla ‘El reino de los cielos’.

Domingo grande con el Yuyu y 'Los cadisapiens'

Pero esto no ha hecho más que empezar. Tras la Gran Gala de Carnaval que ayer protagonizó Jesús Bienvenido en San Fernando y las primeras actuaciones que pasaron por el escenario que se ha instalado en la plaza del Rey, la fiesta continúa este domingo 15 con una prometedora jornada que estará repleta de actuaciones y en la que, según las previsiones meteorológicas, el tiempo acompañará para disfrutar a pie de calle de la programación.

Dos actuaciones destacan especialmente este domingo: las de la chirigota de Manolin Santander 'Los cadisapiens', que está prevista a las 15.00 horas, y la del Yuyu, 'Los que van a coger papas', que dará comienzo a las 20.00 horas.

Pero además, desde las 16.00 horas, pasarán por el escenario de la plaza del Rey varias agrupaciones en la primera sesión del Concurso de El Timón, que volverá a convertirse en uno de los referentes de la fiesta.

Y, entre las muchas degustaciones previstas, la peña Los Catavinos celebrará su Quesada Popular, que dará comienzo a las 13.40 horas con el nombramiento de Quesero Mayor, distinción que este año ha recaído sobre el actor isleño Álex O’Dogherty, que fue también pregonero del Carnaval isleño hace unos años.

Este reconocimiento, de hecho, se encargará de abrir el telón carnavalero en esta jornada. Le seguirán las actuaciones de las chirigotas infantiles 'Lo mejor de lo mejor' (14.00 horas) y 'La chirigota de La Isla' (14.30 horas), justo antes que 'Los cadisapiens' pasen por el escenario (15.00 horas).

Desde las 16.00 a las 19.00 horas se celebrará también el Concurso de El Timón, con las actuaciones de 'Los antiguos', chirigota de Carlos Pérez e Iván Moreno (16.00 horas); 'Los compay', chirigota de Los Molina (17.00 horas); 'El marqués de la paguita', chirigota de El Lejía (18.00 horas) y 'Las lobas', comparsa de José Cruz (19.00 horas).

Ya las 20.00 horas, la chirigota del Yuyu, 'Los que van a coger papas', se encargará de poner el broche a este primer domingo de Carnaval en La Isla.