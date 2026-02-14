Comienza el Carnaval en San Fernando: Gala con Jesús Bienvenido, la comparsa 'DSAS3' y el coro de La Isla, este sábado en la plaza del Rey

San Fernando dará este sábado la bienvenida a su Carnaval con una de las jornadas más intensas -y más populares- de la fiestas de febrero. Los actos comenzarán a primera hora de la tarde con la entrega de numerosos reconocimientos por parte de las peñas, a los que seguirán ya las primeras degustaciones. Todo un clásico en este día en el que el Carnaval isleño muestra también su cara más agradecida rindiendo homenaje a los suyos. Pero, sin duda, el protagonismo de la jornada recaerá sobre la Gran Gala que dará comienzo a las 19.00 horas en esa Plaza del Rey transmutada en Plaza del Carnaval durante nueve días.

El acto, conducido por Paz Santana, permitirá ir articulando esas claves de la primera jornada de la fiesta como son la proclamación de las colombinas, la entrega de los premios Pierrot y los reconocimientos al Mejor Corista, al Mejor Comparsista y al Mejor Chirigotero. Aunque la estrella de la función será Jesús Bienvenido, en quien el Ayuntamiento de San Fernando ha querido poner el foco para tender la alfombra roja al Carnaval que empieza este sábado (y valgan los símiles cinematográficos dada la temática escogida este año para la fiesta).

Primero, eso sí, será la ronda de reconocimientos que seguirá a la proclamación de las colombinas (salineras). El Pierrot de Oro para Manuel Asencio 'El Chato' y el de Plata para el Coro de La Isla, este año 'El Reino de los Cielos', por su aportación al Carnaval y su brillante paso por el COAC 2026. También los reconocimientos al Mejor Corista (José Olvera Girón), al Mejor Comparsista (Fernandi Núñez) y al Mejor Chirigotero (Joselu Marassi) que se entregarán en esta Gala del Carnaval isleño.

Seguidamente, Jesús Bienvenido saldrá al escenario para dar la bienvenida a la fiesta en La Isla repasando su trayectoria en un espectáculo expresamente montado para la ocasión, según indican desde el Ayuntamiento de San Fernando.

Su comparsa, 'DSAS3' actuará a continuación y, a partir de las 22.00 horas, lo hará el Coro de la Isla para cerrar esta primera jornada de Carnaval en La Isla.

Todos los actos de Carnaval en este sábado, uno a uno

A partir de las 13.30 horas, entrega de premios de las peñas:

El Plumero. Plumero de Honor 2026 a Manuel Bedeli

Perete. Careta de Oro a José Oneto

Con Sabor a Cañaílla. Cañaílla de Oro a Francisco Javier Fernández Sirviente

Los Pollitos. Llave del Carnaval a Javier Navarro Ojeda

Sal de Coplas. Salcoplero 2026 a Manuel Nieto Añino

Bodegón Andalucía. Premio Melkart de Oro 2026 a Javier Bonet

A las 15.00 horas, actuaciones:

Chirigota del Eder, 'La Viña de mis Ojos'

A las 19.00 horas, Gran Gala del Carnaval. Presentada por Paz Santana. Se rendirá homenaje a Jesús Bienvenido. El acto culminará con la actuación de su comparsa, 'DSAS3' y, a las 22.00 horas, del coro de La Isla, 'El Reino de los Cielos'.

Comparsa, DSAS3 - Semifinales

Habrá también diversas degustaciones a partir de las 13.30 horas: