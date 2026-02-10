San Fernando sube su apuesta por un Carnaval 'de cine': presentada una programación que reunirá en la plaza del Rey a lo mejor de la fiesta

No faltará ninguno. El Carnaval de San Fernando repetirá el exitoso formato de los últimos años a partir del próximo sábado 14. Y eso supone volver a apostar por traerse hasta la plaza del Rey a los primeros espadas de la fiesta: esos nombres propios de afamada y premiada trayectoria y también esas agrupaciones que este año han brillado de manera especial en el Falla: Yuyu, Martínez Ares, El Sheriff, Gago, El Bizcocho, la chirigota de Llul con sus Stephen Hawking... A ellos se sumarán también las agrupaciones locales -con el coro de La Isla como bandera- e innumerables reconocimientos y degustaciones gastronómicas que llegarán de la mano de las peñas locales para mantener intacta la esencia isleña de la gran fiesta de febrero.

Y todo en una plaza del Rey transmutada en un gigantesco escenario en el que también se dará cabida a las carpas de las peñas carnavalescas. Huelga decir que la sola presencia de los 'grandes' del Carnaval y de las agrupaciones que más juego han dado en el COAC 2026 asegura un éxito de público, además de suponer un indiscutible atractivo para el auténtico aficionado, el que disfruta de verdad escuchando más allá de las multitudes. De eso se trata.

El programa de Carnaval, que la alcaldesa, Patricia Cavada, ha presentado en la mañana de este martes a las peñas y colectivos de la fiesta en el salón de actos del Ayuntamiento eleva su apuesta por los dos fines de semana mientras 'descansa' durante el resto de días con el Concurso de Romanceros, prácticamente el único acto que se llevará a cabo bajo techo (en el centro de congresos) y que en los últimos ha adquirido una gran popularidad. Este año -ha advertido la regidora- ha vuelto a incrementarse el número de participantes. El concurso de pasodobles de la peña Amigos del Timón será otro de esos clásicos del Carnaval isleño que pasará por el escenario de la plaza del Rey.

Y uno de las citas más sonadas volverá a ser la gran Gala del Carnaval -sustitutiva del antiguo pregón- que vendrá a dar la bienvenida a la fiesta el sábado a partir de las 19.00 horas con un homenaje a Jesús Bienvenido que culminará con la actuación de su comparsa, 'DSAS3'. El acto estará conducido por la periodista Paz Santana y culminará con el 'chupinazo' del Carnaval para cumplir un año más con la tradición isleña de este primer día.

Cavada ha dado también a conocer el cartel del Carnaval de 2026, que aunque dista mucho de estar al nivel de la fiesta sí tiene que ver con la temática escogida para la decoración de la plaza del Rey: el cine con todo el glamour de sus ceremonias de los Oscar. Se alude así desde el Ayuntamiento al buen momento que atraviesa el Carnaval de La Isla -dice la alcaldesa- para echar mano al conocido símil: cuando una cosa va 'de cine' es que es inmejorable. Pues eso.

El de La Isla -ha recordado Cavada al aludir a ese buen momento que vive la fiesta- es "un Carnaval tranquilo, un Carnaval familiar, un Carnaval de calidad y un Carnaval sumamente bueno que invita a vivirlo en el mejor escenario posible y con la mejor programación posible". Esa es la receta: "Compartimos y no competimos", ha dicho Cavada en la presentación de los actos.

Con el Carnaval, ha reconocido la regidora isleña, "hemos sabido hacerlo muy bien en San Fernando". "Cada vez son más las personas que vienen a San Fernando a escuchar carnaval. En el escenario de la plaza del Rey tendremos a las principales agrupaciones, a las que van a tener el mayor reconocimiento en el concurso de este año del Falla, y, por supuesto, también tendrán el lugar que se merecen las agrupaciones de San Fernando", apuntó.

Las claves de la programación de Carnaval en San Fernando

El programa del Carnaval de San Fernando arrancará el sábado 14 a partir de las 14.00 horas con la entrega de diversos reconocimientos y distinciones por parte de las peñas, a las que seguirá a las 15.00 horas la actuación del coro de La Isla 'El Reino de los Cielos'. La Gala del Carnaval -con su homenaje a Jesús Bienvenido- dará comienzo a las 19.00 horas y concluirá con la actuación de la comparsa 'DSAS3'.

En la jornada del domingo 14, además de las degustaciones y reconocimientos de las peñas, destaca en la programación la actuación de la chirigota de Manolín Santander, 'Los Cadisapiens' (15.00 horas), y la del Yuyu, 'Los que van a coger papas' (20.00 horas). Además dará comienzo el concurso de El Timón, por el que pasarán diversas agrupaciones.

Del martes 17 al jueves 19 se celebrará también en el centro de congresos el Concurso de Romanceros. Y el viernes 20 a partir de las 15.00 horas se llevará a cabo también en estas instalaciones municipales el Concurso Infantil de Agrupaciones Ramón de la Rosa.

Esa misma tarde, a partir de las 17.00 horas, la comparsa 'Los humanos', de Martínez Ares, se encargará de abrir en la plaza del Rey el segundo fin de semana del Carnaval isleño. La velada contará también entre otras agrupaciones con el coro de Luis Rivero, 'ADN' (19.00 horas) y con la chirigota del Peluca, 'Los amish del mono, fuimos a por piononos' (22.00 horas).

El sábado 21 pasarán por el escenario de la plaza del Rey la chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos' (14.00 horas) y el cuarteto del Gago '¡Qué no vengan!' (21.00 horas). Y domingo 22, la chirigota del Bizcocho 'Shhhhh!' (15.00 horas) y, a las 17.00 horas, 'Una chirigota en teoría', de Miguel Lull. Por supuesto, ese último día de la Carnaval contará con la tradicional cabalgata a partir de las 12.00 horas.