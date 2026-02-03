El Carnaval de San Fernando volverá a contar con el Concurso de Romanceros: estos son los premios y todos los detalles de la popular cita

El Carnaval de San Fernando volverá a contar con el Concurso de Romanceros, que en los últimos años se ha convertido en una de las citas más populares de la fiesta en la localidad hasta el punto de tener que ampliar su celebración durante varios días. Hasta 30 participantes se dieron cita el año pasado.

En 2026, de hecho, se celebrará ya la 21ª edición de este concurso, que se desarrollará durante los días 17, 18 y 19 de febrero en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León. Se trata, de hecho, de uno de los contados actos de la fiesta que se celebran bajo techo.

El plazo de inscripción para aquellos que deseen participar en el concurso de romanceros lleva ya varios días abierto y concluirá el próximo 8 de febrero.

El Ayuntamiento de San Fernando mantendrá la dotación económica de los premios, con lo que habrá un primer premio dotado con 600 euros, un segundo premio de 450 euros, un tercer premio de 300 euros y un premio al cartelón, que recibirá 150 euros.

Los requisitos del concurso

Los romances serán de tema libre y de carácter humorístico. Podrán estar escritos mayoritariamente en octosílabos y rimados al menos los pares, aunque se reconoce cierta flexibilidad métrica por el carácter no profesional del concurso. Eso sí, deberán llevar entre 40 y 70 cuartetas. Hasta un día antes del concurso se podrá entregar una copia del romance en la Delegación Municipal de Fiestas, para que esté a disposición del Jurado si éste lo solicita en algún momento. Preferentemente, su duración no deberá exceder de los 15 minutos desde la puesta en escena.

El participante, evidentemente, tendrá que concursar disfrazado de acuerdo con el tipo del romancero y traer consigo el cartelón y la vara correspondiente, aunque podrá contar con la ayuda de un acompañante para el desarrollo de su repertorio. La técnica de confección del cartelón será libre.