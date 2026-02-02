Carnaval en San Fernando: Nene Cheza y Rafael Torrejón, distinguidos con los premios Requeté y Juan Rivero

La Asociación de Amigos El Timón entregará en los próximos días dos de sus reconocimientos más destacados a figuras vinculadas al Carnaval isleño: el Premio Requeté, que recaerá en Nene Cheza, y el Premio Juan Rivero, que será otorgado a Rafael Torrejón Ramírez.

El Premio Requeté José Ramos Borrero reconocerá este año la trayectoria de José Antonio Cheza, conocido como Nene Cheza, comparsista muy vinculado a San Fernando, donde reside desde hace años, y con una dilatada y reconocida trayectoria en el mundo del Carnaval. Su aportación a la fiesta, tanto sobre las tablas como desde otros ámbitos, lo ha convertido en una figura muy querida y respetada, destacando por su compromiso, creatividad y defensa de las tradiciones carnavalescas. Como componente formó parte de agrupaciones de Quiñones y Pepito Martínez, donde en algunas colaboró con parte de los repertorios, como La Caldera, Fábrica Tabacos, Charrúas o El Circo. Como autor ha llevado comparsas como Los Gallitos, Los Veleros o este año, Los Pájaros Carpinteros.

La entrega de este galardón tendrá lugar el viernes 21 de febrero, en un acto previsto alrededor de las 15:00 horas, organizado por la Asociación de Amigos El Timón.

Por otro lado, el Premio Juan Rivero será concedido a Rafael Torrejón Ramírez, más conocido como Chico, destacado componente de agrupaciones carnavalescas isleñas y actual presidente de la Asociación Carnavalesca Cuarto de Ensayo. Este reconocimiento pone en valor su implicación constante con el Carnaval de San Fernando, tanto desde el ámbito artístico como desde el asociativo, contribuyendo de manera activa a la promoción, organización y defensa de la fiesta.

La entrega del Premio Juan Rivero se celebrará el sábado 22 de febrero, en torno a las 14:30 horas.

Desde la Asociación de Amigos El Timón se ha destacado que ambos reconocimientos tienen como objetivo poner en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso de personas que han contribuido de forma significativa al engrandecimiento del Carnaval, manteniendo vivas sus raíces y favoreciendo su proyección de futuro.

Cabe recordar que la Asociación de Amigos El Timón ya anunció recientemente la concesión del Timón de Oro a José Luis García Cossío, uno de los grandes referentes del Carnaval, un reconocimiento con el que la entidad pone en valor la trayectoria y la aportación de figuras clave a la fiesta, reafirmando así su compromiso con la cultura carnavalesca y sus protagonistas.

Con estos premios, El Timón vuelve a reafirmar su papel como entidad comprometida con la cultura popular y con el reconocimiento público a quienes han dejado huella en una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.