El actor isleño Álex O'Dogherty, Quesero Mayor del Carnaval de San Fernando

El actor isleño Álex O'Dogherty ha sido designado Quesero Mayor del Carnaval de San Fernando 2026 por parte de la peña cultural carnavalesca Los Catavinos a modo de reconocimiento por "imparable trayectoria ascendente en su dilatada vida artística" y de agradecimiento "por llevar a gala el nombre de La Isla por todo el país".

La entrega de esta distinción carnavalesca se llevará a cabo durante el primer fin de semana de Carnaval, el domingo 15 de febrero a las 13.30 horas, en el escenario que se habilitará en la plaza del Rey.

El Quesero Mayor de 2025, Antonio Roda, será el encargado de dar el relevo al actor isleño cediéndole los atributos de Quesero para que, fiel a la tradición isleña, el distinguido corte las primeras lonchas de la Quesada Popular, que este año además cumple su 36ª edición.